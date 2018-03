La comisión investigadora sobre financiamiento de partidos "no tiene conducción política"

Política

El diputado frenteamplista Daniel Caggiani dijo este lunes que el Partido Nacional generó un “circo” en torno a la comisión investigadora del financiamiento de los partidos políticos, respondiendo al presidente de la comisión, el nacionalista Alejo Umpierrez, quien había acusado al Frente Amplio de armar un “reality show” con la comisión.

En diálogo con Radio Uruguay, Umpierrez enfatizó que la reunión de la comisión a veces “se convierte en un show mediático”. “Lo digo con un grado de preocupación, la comisión se transforma en una especie de reality show, que conspira contra la propia investigación”, sostuvo el representante.

“Uno aspira a que se pueda trabajar con menos vedetismo por parte de algunos legisladores. Debería ser un trabajo serio, no buscando el aspecto mediático”, dijo Umpierrez, quien agregó que, a su entender, el Frente Amplio tuvo una “mala jugada política” al crear la comisión.

“Posiblemente quieran matar a (Daniel) Caggiani”, sostuvo, señalando al diputado frenteamplista por haber impulsado la comisión. En diálogo con Montevideo Portal, Caggiani sostuvo que Umpierrez “sigue sin entender” que fue el mismo Partido Nacional quien decidió por “el circo”.

“Nosotros planteamos la comisión con fines legislativos”, dijo y explicó que la comisión trató de ser una base para la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley que busca trasparentar el financiamiento de los partidos políticos.

“El Partido Nacional, junto con el Colorado y el Partido Independiente, prefirieron el circo y no construir mecanismos para el debate. El invento mató al inventor”, apuntó Caggiani.

El diputado oficialista señaló que a Umpierrez le falta “oficio” para presidir y conducir la comisión. “Hoy la comisión no tiene conducción política, no la hay. No se están viendo resultados claros. Para conducir una comisión no alcanza con ser abogado o tener un título. Hay que tener oficio, y el diputado Umpierrez parece que no lo tiene”, señaló.

Caggiani enfatizó que el proyecto de ley de financiamiento de los partidos busca, principalmente, prohibir el financiamiento a los partidos por parte del sector privado.

Consultado sobre el uso de las tarjetas corporativas, el representante apuntó que se debe “reglamentar” su uso con el fin de “transparentar” el gasto. “Sino existieran las tarjetas no se sabría lo que estas personas gastaron”, apuntó.

Montevideo Portal