La IM explicó la aparición de pollos con "músculo verde" y descartó versiones sobre su origen

Si bien no representan un riesgo para la salud ni tienen un origen hormonal, la IM recomendó devolver al vendedor los pollos que aparezcan con esta afección. "En Uruguay no se usan hormonas", explicaron desde el MGAP.

Se viralizó en las últimas horas una serie de fotos que muestran a un pollo recién abierto, con carne de color verde en el interior. Según explicó la persona que lo compró en un supermercado, el pollo estaba verde y no tenía mal olor, pero concurrió al comercio a devolverlo y pedir explicaciones.

El encargado de la carnicería le dijo entonces que esta anomalía era producto de las inyecciones de hormonas en los pollos, que cuando no las absorben bien generan una suerte de hematoma.

Montevideo Portal consultó al respecto a Marcelo Amado, director de Regulación Alimentaria de la Intendencia. Amado señaló que la IM se contactó con el Instituto Nacional de Carnes y consultó con sus veterinarios para comprobar cuál era el origen de esta afección en algunos pollos.

Se trata de la llamada "enfermedad del músculo verde" (aunque no es en realidad una enfermedad), que no tiene ningún origen de tipo hormonal, aclaró Amado, sino que se trata de hematomas que se forman entre los pectorales por desgarros de las fibras musculares. Se produce principalmente en algunos pollos grandes cuando se los atrapa, ya que realizan un aleteo intenso que provoca ruptura de fibras.

"Es un tema de manejo de la planta, pero el tema es que se ve recién cuando se abre el canal", señaló el director de Regulación Alimentaria. Con los días, el hematoma pasa del color bordeaux al verde, que es lo que se percibe cuando se abre.

Amado dijo que si bien no hay ningún tipo de riesgo para la salud del consumidor, esa parte queda inutilizable y por lo tanto recomienda a los clientes devolver el producto al comercio si llega en esas condiciones. Además, aclaró que esta clase de machucones se producen también en otros animales, pero en el caso de la carne vacuna la carne se necrosa pero no adquiere este color.



La Intendencia de Montevideo también realizó la consulta correspondiente al Ministerio de Ganadería y Agricultura. Desde la cartera informaron que "no es un problema de hormonas" porque en el país no se usan hormonas en los pollos.



"Es un tema de pollos con sobrepeso que sufren hematomas cuando se los agarra, que pasan luego por una degeneración exudativa", aclararon, en la misma línea de los informado inicialmente.



Esta condición, que afecta aves mucho peso, se conoce también como enfermedad de Oregon, ya que se describió por primera vez en pavos reproductores de Oregon.