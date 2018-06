Juntan firmas para impedir construcción de edificio en Punta del Este

Locales

No tan alto

Más de 11 mil personas ya han firmado para evitar la construcción de un edificio de 60 pisos en la zona de San Rafael.

El proyecto al que se oponen es la construcción de un edificio de 300 metros de altura, con un puente que llega hasta la playa, en lo que entienden como un barrio residencial en un balneario.

“No es New York, es Punta del Este. No podemos permitir que se acepte esto. Esto no está contemplado en ninguna normativa, debemos entre todos detenerlo”, afirma la convocatoria que la mediodía del sábado alcanzaba las 11.400 voluntades.

El proyecto está previsto en el edificio del ex hotel Casino y fue presentado por el Grupo del empresario hotelero Giusseppe Cipriani y el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly.

Firmá aquí https://www.change.org/p/intendencia-municipal-de-maldonado-no-a-los-60-pisos-en-san-rafael