Inspecciones del MTSS constataron un 11% de trabajadores en negro al inicio de la temporada

El Ministerio de Trabajo constató que el 11% de los trabajadores de las empresas inspeccionados al inicio de la temporada estaban en negro.

Gerardo Rey, director general de Trabajo, dijo a Telemundo que se incrementaron las inspecciones en Colonia, Canelones, Maldonado y Rocha, donde hay un mayor desarrollo del turismo.

"Como la focalizamos en aquellos sectores que presumiblemente tienen un apartamiento de la normativa mayor, encontramos unas cuantas irregularidades", señaló.

En lo que va de la temporada se efectuaron 180 inspecciones, y hubo 20 casos en los que el personal que trabajaba en esos lugares no estaba registrado en la Seguridad Social. En todos esos casos se trataba de empleados extranjeros.



"No es que no estaban con la cédula del trámite migratorio terminado, es decir, no tenían registro. Hay 20 extranjeros en negro. Obviamente las empresas presentan descargos, pero de verificarse esto- que hay altísimas probabilidades de que se termine comprobando- son sanciones que pueden llegar hasta 100 veces el jornal de esos trabajadores", dijo el funcionario.

Montevideo Portal