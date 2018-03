Fiscal Zubía recibió ofertas de partidos políticos, tras renuncia

Locales

El fiscal Gustavo Zubía habló con Informativo Carve de su decisión de renunciar a la fiscalía después que se reintegre de la licencia en mayo próximo, aclarando que no está en contra del nuevo sistema, sino de la forma en la que se está implementado.

Además, lamentó la forma en la que el fiscal de Corte Jorge Díaz se maneja en las redes sociales, abriendo opinión sobre temas que están a estudio en una causa y que eventualmente pueden recaer en él.

“A mí me dijo ¿no tengo derecho a expresarme? Y yo le contesté que no. ´Aunque seas el jerarca no tenés derecho”, señaló Zubía y se refirió a dos casos, entre varios, en los que Díaz opinó desde su cuenta de Twitter.

Uno fue un caso en que una médica fue procesada con prisión y tras recibir un comunicado del Sindicato Médico del Uruguay, Díaz escribió en su cuenta de Twitter que la prisión debía ser utilizada si había riesgo de fuga.

El otro fue cuando fue convocado a declarar al periodista Gabriel Pereyra por denunciar las irregularidades en Asse: “Oh casualidad, el éter recibe un planteamiento sobre la libertad de prensa”, lamentó Zubía.

Además el fiscal señalo que el centro de su decisión está en las horas que se ven obligados a trabajar los fiscales, con jornadas de más de 24 horas en las que tienen que tomar decisiones en condiciones en las que quedan expuestos a errores.

“A mí me pueden pagar un millón de dólares, pero si no me dejan dormir, les digo muchas gracias, métaselo en el bolsillo”, señaló.

Zubía dijo que ya recibió planteos de cinco de los seis partidos políticos con representación parlamentaria.

