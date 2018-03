El Partido Nacional devolverá dinero al BROU si se comprueba que hubo aporte de sus tarjetas

Política

"Yo no sé si él está recordando bien la época. Tiene una suerte de confusión en sus declaraciones que no sé a qué se debe", dijo Luis Alberto Heber sobre García Pintos.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, volvió a referirse al caso de las tarjetas corporativas del BROU que involucra a ex jerarcas colorados y nacionalistas que se desempeñaron entre 2000 y 2005 en el banco.

En una entrevista con Informativo Sarandí, el ex director Pablo García Pintos confesó que durante su gestión (2000-2005) utilizó la tarjeta corporativa para comprar "regalos" para eventos y para "contribuir" a las arcas del Partido Nacional. Además, señaló que esto era aceptado dentro del directorio del BROU.

"De la investigación sumaria realizada por el Directorio (del PN) no surgen aportes extraordinarios del ex funcionario, resultando de la documentación de la Comisión de Hacienda solamente los correspondientes a la contribución regular antes mencionada", señala la declaración del Directorio del Partido Nacional realizada este jueves.

"No es cierto que el Directorio supiera de dónde venían los fondos de colaboración. No hay contribuciones extraordinarias como afirmó", dijo Luis Alberto Heber en charla con Fuga de Noticias, programa de radio El Espectador. García Pintos había señalado que sacaba adelantos con la tarjeta del BROU para pagar la cuota del Partido Nacional, debido a que en un momento aumentaron la cifra a abonar.

Sin embargo. Heber dijo a El Espectador que García Pintos "está confundido" respecto a las contribuciones que habría hecho al Partido Nacional. Aclaró que un cobrador del Partido iba al despacho de García Pintos a cobrar el 5 por ciento de su sueldo, como indica la Carta Orgánica Blanca. "Cobraba en efectivo, es imposible que pudiera saber qué origen tenían los aportes. Son del sueldo y no de la tarjeta corporativa. En caso de que se compruebe que hizo pagos tras retirar de la tarjeta corporativa nosotros estamos dispuestos a devolver ese dinero, que es indebido que se haya aportado al PN en la época", agregó.

"La actitud va a ser la que tome la comisión de ética si se comprueba que los retiros que hacía no provenían del sueldo sino de la tarjeta, lo que no queda claro de sus declaraciones. No hay aportes extraordinarios al PN de su parte", dijo Heber en alusión a que García Pintos manifestó que "en determinado momento el PN exigió una cantidad mayor".