Política

La carta ganadora

Dr. Pablo Correa: “La defensa de Sendic fue muy pobre”

El ex abogado del Partido Nacional Pablo Correa dijo que no sabe si alguno de los acusados se llevó plata para la casa, pero que hay otras formas de beneficiarse, mencionando el vínculo entre La Diez y el ex vicepresidente Raúl Sendic. Correa recibió las felicitaciones de Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Heber.