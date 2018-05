Discriminación a niño autista genera indignación: pide a la madre que lo cambie de escuela y no quiere que “tenga contacto” con su hija

Internacionales

Gina Vicentela, madre de un niño autista llamado Mariano, recibió a través de WhatsApp un mensaje procedente de la madre de una compañerita de escuela de su hijo. El contenido del envío la dejó sin palabras.

En declaraciones a Diario de Cuyo, la mujer contó que minutos más tarde fue bloqueada por el contacto, por lo que no puede determinar quién fue la autora del mensaje.

Gina hizo una captura de pantalla y la publicó en Facebook. El post se viralizó y rápidamente obtuvo repercusión internacional. Ante las repetidas consultas, la madre afirmó no estar dispuesta a sacar a su hijo de la escuela a la que va desde siempre. Mariano tiene 6 años y sufre autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85%.

"Mi hijo va a esta escuela -la Provincia de Neuquén, en San Martín- desde Jardín de 4. Nunca tuvimos ningún tipo de problemas. Los directivos y docentes lo recibieron muy bien. Es un niño muy tímido y dulce que se hacer querer muy rápido. Así que los docentes y compañeros lo quieren mucho", contó la mamá.

En sus declaraciones, relató que "desde el principio había y hay padres y madres que no están de acuerdo con el tema de la inclusión. A pesar de eso, no pienso cambiarlo de escuela por temas de distancia y también porque le costaría mucho cambiar la rutina, eso es algo muy fuerte en el caso de él".

En cuanto al desempeño del niño en la institución, aseguró que no es problemático. "En la escuela todo está perfecto. La seño de Mariano siempre se las ingenia para dar clase a todos y para darle a él alguna tarea acorde a sus capacidades. Debe ser difícil para ella y por eso no me puedo quejar. Los compañeros lo quieren mucho. Mariano es intocable para ellos".

Sin embargo, las dificultades existen en un sistema educativo que no siempre contempla a personas diferentes.

"El único gran problema que tengo es que todavía no consigo DAI (docente auxiliar integrador). Desde diciembre de 2017 que estoy en la búsqueda. Lamentablemente sin DAI no hay muchos avances. Él lo necesita sí o sí".

Sin embargo, gracias a la difusión que tuvo el caso en los últimos días, esto podría cambiar.

"Desde la escuela no me han llamado. Pero sí se comunicaron desde el Ministerio de Educación para que nos reunamos. Me dijeron que van a tratar de ayudarnos para conseguir una DAI para Mariano", contó Gina".

Montevideo Portal