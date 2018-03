Darío Pérez: “A pesar de todo lo que dicen las focas, yo soy frenteamplista”

Las 40

Darío Pérez sonríe, saluda con cortesía y acomoda para sentarse una de las sillas destinadas a los visitantes. Al otro lado del escritorio la suya, la del dueño de casa, queda vacía. "Me siento de este lado porque de aquel es como marcar una jerarquía", dice. Pide disculpas por unos minutos de demora y bromea con el supuesto mal carácter que, asegura, le atribuyen en algunos circuitos a raíz de las últimas desavenencias con sus compañeros.

Al tono característico del interior -de "canario", generalizaríamos incorrectamente los montevideanos- lo acompaña con el tuteo castizo de sus pagos de San Carlos. No es "mirá", sino "mira"; no es "sabés" sino "tú sabes". La risa se integra varias veces a la conversación, sobre todo cuando ella se interna en sus conflictos Frente adentro. Parece sentirse cómodo en el lugar que ha ocupado en los últimos meses, como el rebelde de la fila, aunque quizás solo parece.

Pocos días después de esta entrevista, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Vivienda Popular presentado por el representante de la UP Eduardo Rubio, y para que eso fuera posible contó con el voto número 50 de Pérez. En la sesión fundamentó su postura y en algún momento amagó quebrarse, cuando habló de experiencias difíciles que le tocó vivir, en lo profesional y en lo humano. Dijo allí que compartía con sus compañeros oficialistas algunas críticas al proyecto pero que lo votaba para que el tema no muriera en ese recinto, apostando a que el Senado haga algo nuevo con él.

¿Por qué Pérez hace lo que hace? ¿Le rinde políticamente? ¿Hasta cuándo se puede tirar de la piola sin romperla? ¿Quiere o no quiere que se rompa? Hay algunas de estas preguntas que pueden atisbar una respuesta en esta charla, para otras quizás haya que esperar un poco más. Su ya cristalizado enfrentamiento con el ex intendente Oscar De los Santos, algunos de sus otros encontronazos con el oficialismo y otras cuestiones como su origen blanco, su futuro político y hasta su afición por las armas, en un diálogo sin jerarquías.

1) El año pasado acusaste a Oscar De los Santos de haber recibido, en las elecciones departamentales del 2005, el apoyo del colorado Francisco Sanabria, hoy procesado por el asunto del Cambio Nelson. De los Santos negó esa acusación y dio cifras que demostrarían que los votos que perdió el Partido Colorado no fueron a él sino al Partido Nacional.

En el 2004 y en 2014 (elecciones nacionales) el sector de Sanabria sacó un diputado, estamos hablando de 11 o 12 mil votos. Pero en 2005 y 2015 (departamentales) no sacó un solo edil. Porque Sanabria decidía quién era el que no debía ganar. En el interior, un caudillo con la fábrica de favores que él tenía -y más con las prácticas que tenía el Partido Colorado de retener las credenciales por ejemplo- tenía un grupo de personas que lo seguía ciegamente. Nunca le daba para trascender políticamente, pero siempre se daba maña para colocarse bien. En 2005 y 2015 su militancia trabajó para De los Santos y para Antía respectivamente. Yo vi en 2015, en los comités del Partido Colorado, las listas de Antía. De los Santos tuvo una relación muy fluida con Sanabria, reconocida por el propio Sanabria en su radio FM Gente, donde dijo: "Este Pérez -por mí- está para destruir. Yo me reúno una vez por semana con De los Santos". Era notorio.

2) De los Santos admite que efectivamente el Partido Colorado perdió votos en 2005 en relación a la elección nacional de 2004, pero que esos votos no fueron hacia él sino al Partido Nacional. Y los números parecen demostrar eso.

Él no puede decir eso, porque los pueblos en el interior son chicos y si tú veías diez en el comité de Sanabria y después los viste en el comité de De los Santos... tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra. No es un gato, es un perro.

3) ¿Qué consiguió Sanabria con eso?

No sé. Él tenía una estrecha relación con López Mena, que apoyó a De los Santos. Desde las más altas esferas del Frente Amplio, por primera vez ganador ese año -esto me lo dijo López Mena- le habían dicho "apoya a De los Santos, porque Pérez es buen muchacho, pero es ingobernable".

4) ¿Quién le dijo eso a López Mena?

Altas esferas. Muy altas. Las más altas que te puedas imaginar.

5) ¿Tabaré Vázquez?

No digo Tabaré Vázquez.

“Con los autoconvocados enseguida salieron a criminalizar la protesta, cuando nosotros siempre fuimos los reyes de los protestones. Hasta que llegamos”

6) ¿López Mena recibió algo a cambio?

No sé. Si sé que a López Mena no se le ejecutó. Él debía por la terminal de Punta del Este más de 100 mil dólares y tenía una garantía. A López Mena no se le ejecutó la garantía. Esa garantía era un local que estaba frente a la terminal, y ¿sabes lo que había en ese local? Estaba la automotora de Sanabria. Y Cambio Nelson y López Mena no pagaron alquiler casi durante 10 años en un lugar de privilegio. Eso fue en el período de De los Santos. Una vez que ganó De los Santos, al año y medio creo, se le dio el manejo de las terminales a un grupo de interés, se llamaba así: Grupo de Interés Empresarial. Ese grupo está conformado por representantes de las empresas y un estudio contable de Maldonado. Ese estudio estaba dirigido por quien fue presidente de la Junta Departamental e integrante de la lista 738, el señor (Daniel) Rodríguez.

7) ¿Ves corrupción ahí?

Eso lo tendrá que determinar la justicia. Lo que sí te digo es que si me hubiera tocado a mí, eso no habría pasado. Porque no solo hay que ser, sino parecer.

8) ¿Qué hubieras hecho?

Hubiera gestionado de otra manera, totalmente diferente. Para empezar, le hubiera ejecutado la garantía a López Mena. Ese es un ingreso extraordinario, porque está en la terminal de Punta del Este, no es cualquier lugar. Entonces hubiera hecho las cosas totalmente diferente. Tienes derecho a no creerme porque hoy los políticos están todos en cuestión, pero te aseguro que es así.

9) ¿Tenés relación personal con De los Santos?

No, no tenemos. De todas maneras, él dijo que no se subiría a un estrado conmigo en una elección, yo no tengo problema. Tenemos diferencias, nosotros pensamos de una manera y lo decimos, porque el problema en política es que hay mucho cinismo. La gente dice lo políticamente correcto y no lo que está pensando, y eso es malo para la sociedad, para un ser humano y para un grupo de seres humanos. Uno tiene que decir lo que piensa. Y si no estamos de acuerdo, mala suerte.

10) Una cosa es tener diferencias políticas y otra es decir que el otro le perdonó la deuda a un empresario y político rival a cambio de votos.

Yo lo que te doy son muestras, no digo que le perdonó o no le perdonó. Lo que sí te puedo decir es que si había alguien que Sanabria no quería que ganara, ese era Darío Pérez.

11) ¿Por eso perdiste?

Perdí por un montón de cosas. En realidad fui el candidato más votado (en 2015), obtuvimos 34 mil votos. Creo que sacamos más votos que (el ex intendente Domingo) Burgueño, pero el resto de los candidatos del Frente no tuvieron la misma performance. No los estoy criticando, los compañeros dieron lo mejor de sí, pero un candidato no se hace de un día para el otro. Y a su vez había disconformidad de la gente con aspectos de la gestión del Frente Amplio, y además un malestar social -que nosotros le avisamos a De los Santos dos años antes- que era el siguiente: se terminaba la construcción, había mucha gente desocupada. Tras cartón, además, vino la crisis del agua, espantosamente manejada pro el directorio de OSE, que manda sachets de agua cuando hay una carrera pero no los mandó cuando la gente pobre no podía comprarse todos los días un bidón de agua. Y que quiso rebajar un 5 por ciento la tarifa cuando por dos meses el agua de Laguna del Sauce era mala. El resultado es que si tú extrapolas los votos de Vamos Uruguay de la elección nacional, son los que fueron a Antía en 2015. Además están los 20 cargos de confianza colorados en el gobierno de Antía. Además el otro candidato del Partido Nacional, Rodrigo Blas, puso fortunas en la campaña y sacó 17 mil votos. Y nos ganaron por 6 mil.

“Deseo verdad y justicia, pero no entiendo que se alcancen a través de un impuesto”

12) ¿Seguís considerando a De los Santos tu compañero?

Yo no le digo a todo el mundo "compañero", porque lo tengo que sentir en mi corazón. No puedo fallutear, no puedo decir que es mi compañero si no lo siento así. Hay otras personas con las que tengo diferencias filosóficas, ideológicas y políticas pero les digo "compañero".

13) Has dicho que no votás el impuesto a las jubilaciones militares más altas, "ni que me lo pida Tabaré Vázquez". Tu fundamento es que es inconstitucional. ¿Es el único o también hay una consideración política? ¿Crees que no es conveniente políticamente?

En primer lugar, me parece que el tema militar está mal encarado. Las Fuerzas Armadas son un tema de Estado, por lo tanto no solo depende de las decisiones del Frente Amplio. Lo primero que hay que tratar es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que permite armar la pirámide de futuro que va a tener su manifestación en dinero. La segunda cosa es tratar la reforma de la mal llamada Caja, que es deficitaria en todo el mundo. No hay lugar en el mundo donde el servicio de retiro de los militares sea superavitario, si hay alguno que me lo traigan. La tercera es cuál es el destino para las Fuerzas Armadas en el Uruguay. ¿Queremos Fuerzas Armadas o no las queremos? ¿Para qué las queremos?

14) Estás de acuerdo con una reforma de la Caja Militar pero no con el impuesto.

Sí, porque además es un impuesto discriminatorio, porque si tú me dices "esto es para todas las jubilaciones de más de 50 mil pesos", lo pienso. Aunque mi voto no está para sacarle plata a ninguna jubilación. Pero en este caso lo que tiene en común el sector atacado es haber usado uniforme. Tienen privilegios de jubilación, sí, pero son derechos adquiridos. Y si los derechos adquiridos y la seguridad jurídica son tan importantes para las empresas extranjeras, también lo son para los uruguayos, entre ellos los militares retirados. No tengo el síndrome de Estocolmo, me acuerdo perfectamente de las torturas y de las cosas que pasaron los compañeros y yo también. Deseo verdad y justicia, pero no entiendo que se alcancen a través de un impuesto. La reforma de la Caja es absolutamente necesaria. Pero no estoy de acuerdo con este impuesto porque el gobierno ha elegido ir a buscar buena parte del dinero que necesita a la masa salarial y de jubilación. Pero en el Uruguay el 0,1% de los uruguayos tiene el 40% de la riqueza; el 10% tiene casi el 60% de la riqueza medida en capital. En Uruguay existe una gran concentración de la riqueza, más allá de los gestos que haya tenido nuestro gobierno para tratar de equilibrar. Entonces, si necesitas dinero no lo vayas a buscar de quien tiene una dependencia de un ingreso fijo, anda a buscarlo entre los 2.500 que son los dueños del Uruguay.

15) ¿Por qué una fuerza política de izquierda, que se creó como antiimperialista y antioligárquica no le apunta a esos 2.500?

Si tú lees los discursos de Astori desde que era un hombre de izquierda, asesor de Líber Seregni, hasta hoy, hay un cambio brutal.

16) Él argumenta que cambió el mundo y cambió la realidad.

Yo entiendo eso, pero no puedes llegar a no reconocerte en el espejo. El ejemplo es el Banco República. No puedo entender cómo un gobierno de izquierda admite favorecer de tal manera a los privados. Pero lo que más me molesta es que compañeros con los que ideológicamente tengo afinidad, que es la parte izquierda del Frente Amplio, de alguna manera sean cómplices de cosas que pasan en el Banco República que son detestables desde el punto de vista de una persona que piense con sentido izquierdista.

“Si nos quieren correr, en algún lugar vamos a encontrar repuesto, pero lo que no queremos es callarnos más”

17) ¿Qué cosas, por ejemplo?

El favorecimiento que hay de los privados, el retiro del Banco República de determinados lugares. La incomprensión que existe de que todavía, en una población tan vieja como la que tenemos, pretender que la gente haga todo por vía informática es imposible porque la realidad te dice otra cosa. El Banco República se tiene que acompasar a la marcha del pueblo y no al revés. No niego que sea necesario entrar en eso, hablo de la velocidad, porque además los bancos privados no te sacan al señor que te espera en la puerta con una alfombra roja. Cualquiera que tenga un comercio sabe que el buen trato personal, y no la máquina, hace la preferencia del cliente. Habíamos llegado a un acuerdo de bancada para moderar una cantidad de cosas que estaba haciendo el directorio (del BROU) y fuimos desautorizados por el presidente de la República y por el equipo económico, aduciendo que este era un conflicto artificial dirigido por radicales. Y los muchachos (de AEBU Banco República), habrá alguno que es radical, pero hay otros que no, que pertenecen hasta al propio Frente Amplio.

18) ¿Decís que Astori no se reconoce en el espejo?

No es el mismo ni piensa igual. Tú sabes la visión que siempre tuvo la izquierda del FMI, del Banco Mundial o de la Monsanto. Hoy con la Monsanto, no te digo que estemos de "tú y che", pero el Poder Ejecutivo admitió el ingreso de una cantidad de transgénicos con un informe contrario de los Ministerios de Salud Pública y de Vivienda y Medio Ambiente. La Ley de Riego, que nosotros no íbamos a votar si no se incluían algunos recaudos que finalmente se incorporaron, fue hecha bajo los dictados del Banco Mundial. Antes si del Banco Mundial nos decían "buenos días", nosotros salíamos afuera a ver si no era de noche. Yo no estoy para decirle a todo que no, pero tampoco a todo que sí ni a hacer genuflexiones. Entiendo que el Uruguay es un pequeño país entre dos gigantes, pero hay pequeños gestos de resistencia que podemos hacer a lo que ordenan las organizaciones que dirigen la economía mundial. Ser alumnos perfectos para que te aplaudan en Oxford o las calificadoras de riesgo... me cacho...

19) Los políticos siempre miden los resultados políticos de sus actos. ¿A vos te rinde políticamente ser disidente?

No sé si me rinde o no me rinde, pero yo pongo mucho corazón, el cálculo frío no existe mucho en mí. Lo que sí me pasa es que yo admito exponerme a la gente. Raramente voy a un supermercado, yo voy a un almacén de barrio y me expongo, si bien no creo todo lo que me dicen, porque siempre hay un respeto por la figura. Yo estoy desde los 13 años en política, es la mujer que más me ha durado en mi vida (se ríe), entonces para mí es una pasión. Después que te pasan ciertas cosas en la vida... a mí la cárcel me hizo valorar cosas que antes no valoraba. La otra cosa son los hijos, y el haber pasado por una enfermedad que por suerte sorteé pero que me hizo rebobinar una cantidad de cosas. Y es muy importante sentirse bien con uno mismo. El que me conoce sabe que cuando yo ando alunado es porque hay algo que se está haciendo que no me gusta.

20) Has dicho que te arrepentiste de haber votado la legalización de la marihuana.

Sí, porque lo veía desde una perspectiva que no tenían mis compañeros que abogaban por la legalización, que es la lucha que tienen los adictos por salir de la adicción, o sus familias. Yo la vivo, porque soy médico. Le di 10 mil vueltas y al final la terminé votando, y me he arrepentido porque hay momentos; lo admisible en aquel momento era hasta el autocultivo, entendiendo que la cabeza de quien autocultiva es diferente de la de quien va a comprar. Hay una pérdida de la percepción del riesgo por parte de los gurises. Hay padres que me dicen "no, pero la marihuana es buena", porque confunden con la marihuana medicinal. Además, como decía un compañero, es una reforma marihuano-burguesa, porque si te fijás quién va a una farmacia ¿ves gente de clase baja? No, va clase media.

21) Se critica que la legalización de la marihuana le sacó solo el 18% del mercado al narcotráfico, pero desde la otra punta se dice: sí, le sacó ese porcentaje en poco tiempo. El narcotráfico perdió terreno y puede perder más.

No vas a sacar mucho más que eso, porque ellos se adaptan al mercado: tú la ponés a 5 y ellos la ponen a 3. Y además tienen un puestito por cuadra, y las farmacias no están una por cuadra. Es mucho más fácil pasar por la esquina que ir a identificarse y poner el dedito o tener un carné que dice "yo soy consumidor".

22) Algunos referentes del Frente Amplio dicen que sería bueno conversar con Darío Pérez de las diferencias, pero "él no quiere".

No, Darío Pérez no es que no quiera. Darío Pérez vive en el interior, no está donde se corta el bacalao, y tampoco lo llaman. Hay una cosa medio rara... yo tengo cara de antipático, entonces me ven y dicen "este bicho quién sabe qué hace" (se ríe). Pero soy capaz de negociar, dentro de cierto rango, y de adaptarme a una cantidad de cosas. Hablamos, pero lo que ellos no entienden es que después que tomo una decisión, si es no, es no. Salvo en lo de la marihuana, que metí la pata. Y te voy a decir, para las focas y los que me tiran tiros informáticos en las redes, que nosotros somos hijos naturales del Frente Amplio. Nunca hemos contado con el acuerdo del establishment. El otro día fue la ministra de Vivienda a sacarse una foto con Antía por una entrega de viviendas, que se hizo con recursos nacionales. ¿Te creés que nos avisó? ¿Quién piensa la ministra que va a ir a juntar votos en el lugar cuando se precise? Pero la foto ella se la saca con Antía. A nadie le gusta que le disputen el poder, entonces cuando ves un bicho raro que te está disputando el poder...

“Voy a hacer el mayor sacrificio para que la izquierda vuelva a ganar. Porque no quiero la restauración”

23) ¿Llegó un momento en que dijiste "si quiero que alguien me escuche tengo que patear el tablero"?

Pero no fue para que me escuchen, fue por sentirme conforme, especialmente porque estuve enfermo. Quiero decir lo que pienso y hacer lo que siento que tengo que hacer. Cuando lo digo yo es perfilismo, pero cuando lo dicen Mujica o Astori... ¡ah no, eso no es perfilismo! Perfilismo es solo cuando habla este canario de San Carlos. Y tú sabes que la franqueza no paga muy bien en política. Es como pasó con los autoconvocados: enseguida salieron a criminalizar la protesta, cuando nosotros siempre fuimos los reyes de los protestones. Hasta que llegamos.

24) ¿Vas a ser candidato a intendente en las próximas?

Yo he dicho que sí, y después que digo que sí, va a ser sí. Tengo 61 años, en realidad mi destino personal me importa solo en la medida en que es importante para mi familia y mis compañeros. Me importa el destino del país y me importa el Frente Amplio. A pesar de todo lo que dicen las focas, yo soy frenteamplista, no tengo visto irme del Frente, pero lo quiero diferente. Y tengo derecho a luchar por eso. Y creo que es necesario que sea candidato, no por un afán personal. Para mí el Frente Amplio significa acercarme lo más posible a la justicia social y dentro de lo que podamos tenemos que acercarnos lo más posible a la izquierda, porque fue por lo que la gente nos votó.

25) Si llegás a ser intendente vas a tener que transar.

Depende de lo que sea. Mientras no te toquen los principios, mientras sean cuestiones menores.

26) ¿No están minados algunos puentes en la interna?

Yo no lo veo tan dramático.

27) ¿Te ves, al día siguiente de ser electo intendente, pidiéndole apoyo a De los Santos?

Nosotros, en el primer período de De los Santos, no participamos. En el segundo, supongo que como una especie de reconocimiento porque nos rompimos el traste trabajando por un nuevo gobierno, llegamos a un acuerdo programático que tenía un punto importante en la vivienda. En aquel segundo gobierno, ningún otro gobierno invirtió tanto en vivienda como esa intendencia: 32 millones de dólares. Yo estaba bastante distanciado de De los Santos y no tuve problema de ir a hablar.

28) ¿Corrés el riesgo de quedar fuera del Frente Amplio?

Hace 13 años que somos gobierno y la Liga Federal nunca tuvo un cargo en el Ejecutivo nacional. Somos frenteamplistas porque queremos, y porque el Frente simboliza para nosotros determinadas cosas. Si nos quieren correr, en algún lugar vamos a encontrar repuesto, pero lo que no queremos es callarnos más. Porque tú callas, callas, callas, y ves que la bocha viene torcida porque si no, las encuestas nos darían maravilloso. Y lo que yo no quiero es una restauración. Cuando miro a la oposición y no veo volumen como para gobernar y sé que, como ocurre siempre cuando ganan los conservadores, que una cantidad de pequeñas conquistas que logramos con el Frente Amplio pueden estar en riesgo, yo voy a hacer el mayor sacrificio para que la izquierda vuelva a ganar. Porque no quiero la restauración, porque esas pequeñas conquistas se van a perder. Y si no, que miren a Brasil o Argentina.

“Si sos especialista dale aunque sea un día por semana a salud pública, durante cinco años, porque tú estudiaste gratis”

29) En tu adolescencia, cuando empezaste a militar, eras blanco.

Arranqué siendo militante del Partido Nacional. Cuando viene el golpe (junio de 1973) los dirigentes nos mandaron a que nos guardáramos. Entonces empezamos a participar de una organización que se llamaba GRAF, Grupo de Resistencia Antifascista. Lo que no sabíamos era que atrás del GRAF estaba el MM, Movimiento Marxista. El GRAF repartía un diario que se llamaba "Pueblo en lucha", y hacíamos acciones de resistencia, porque éramos medio anarcos: pintadas, esas cosas. Ahí fue que terminé un año preso y cinco con libertad vigilada. Después, cuando vino el pacto del Club Naval, yo ya estaba para el lado del Frente pero estuve en contra del pacto, entonces volví al Partido Nacional, a la CPN (Corriente Popular Nacionalista). Me volví a ir, definitivamente, cuando vino la ley de impunidad. Un día vienen unos viejos frenteamplistas de allá y dicen "el canario este junta votos", y sorpresivamente salí diputado.

30) Sos médico. ¿Existe lo que algunos llaman "la mafia blanca"?

Como cosa constituida no. Existen algunos sectores que trabajan de determinada manera dentro de la salud, pero no te puedo decir que sea una cosa extendida. Creo que hay grupos de personas que andan sobrevolando y buscando las oportunidades para meterse en determinados lugares.

31) ¿Hay intereses corporativos que conspiraron contra ASSE y contra la reforma de la salud?

Yo empujé mucho para que el Frente Amplio votara la comisión investigadora (sobre ASSE) porque si no puedes demostrar delitos, quizás puedes demostrar que una gestión debe ser corregida. Y eso beneficia a la gente que se atiende en ASSE. Yo creo que en los primeros cinco años de gobierno anduvimos muy bien, en los segundos cinco se nos desbarató bastante, y en los terceros cinco se complicó muchísimo más. La única cosa por la que me calienta la autonomía universitaria es porque el gobierno no puede decir "necesito 50 anestesistas o 50 traumatólogos porque es un cuestión de salud nacional". La que decide cuántos hay es la Universidad, entonces después te escasean. Y cuando escasean, ASSE no puede competir porque en la (salud) privada les pagan más. Y eso no está bien.

32) ¿Cuál es la solución?

La gente no puede esperar cinco meses si tiene un ojo roto, ni ASSE puede pagar una consulta cara a un privado si le exigen cumplir con determinados plazos. O traes de afuera los especialistas porque la gente los necesita, o si sos especialista dale aunque sea un día por semana a salud pública, durante cinco años, porque tú estudiaste gratis. El otro día fui a Aguas Corrientes. No es mi departamento, pero me llamaron y fui. Allí, después de las 7 de la tarde no te enfermes, porque no hay médico. La doctora que había se jubiló, de repente puede tener un gesto en una emergencia, pero no puede trabajar. Entonces decís: tan cerca de todo, y tan lejos. Todavía tenemos muchas cosas para hacer en la salud.

33) Si fueras venezolano ¿dónde estarías?

Preso.

34) Serías opositor.

Sería opositor. Pero quiero hacer una salvedad. Cuando miramos a Chávez, al principio, tuvimos grandes esperanzas por lo que significaba desde el punto de vista de la latinoamericanidad. Pero Chávez era uno solo, ese hombre sabía para dónde iba. Segundas partes no son buenas, y este Maduro más valdría que volviera al transporte. Eso en el mejor de los casos, porque después de las cosas que ocurrieron en Venezuela, creo que francamente lo que le puede esperar es una cárcel. A mis compañeros que están a favor les digo: en Venezuela has proscriptos, hay presos políticos, hay un parlamento que no puede actuar efectivamente... están como nosotros antes del 84.

El régimen venezolano “es una dictadura” y a Maduro “francamente lo que le puede esperar es una cárcel”

35) ¿Es una dictadura?

Es una dictadura.

36) Has dicho que tu candidato a la presidencia es Daniel Martínez. ¿Eso puede cambiar?

Te lo contesto con el corazón: nuestro candidato hasta ahora era Daniel Martínez, no te puedo decir que no tengamos una gran simpatía por (Yamandú) Orsi. Pero con franqueza, me parece que Orsi debería ser una muy buena figura quizás para la otra. Pero le tengo un gran cariño y respeto y viene haciendo las cosas muy bien en Canelones.

37) Sos aficionado a las armas. ¿Las tenés por hobby o ejercicio deportivo, o también como defensa?

Las tengo porque me gustan, y porque vivo en una chacra donde la policía para venir puede demorar 15 o 20 minutos. Y como es mi carácter en política, es mi carácter en la vida. No voy a esperar 20 minutos a que venga la policía si me están apuntando.

38) ¿Las has tenido que usar?

Mi gente es del campo... es difícil que en la casa de un blanco, en el interior del país, no haya un fierro. Mi padre tempranamente me enseñó el uso de las armas, pero también me decía esto: "M´hijo, las armas no son para usar de cualquier manera; el día que decidas levantar el arma para dispararle a un cristiano piensa en todo lo que viene después. Si tienes un arma para defensa tienes que estar dispuesto a todo, y si no, más vale que no tengas". El arma no es para amenazar, es para tirar.

39) ¿Tiraste alguna vez?

Sí... una vuelta encontré a unos... (se ríe) No les tiré que les resultara peligroso, pero lo sintieron. Otra vez vi unos que andaban en unas motos y era evidente que le andaban disparando a la policía. Eso fue una locura, ¿a qué diablos bajé para el monte yo? Bajé con todo el arsenal. En ningún momento les apunté pero me filmaron y se hizo viral. Yo los conminé a que se fueran porque nada tenían que hacer ahí.

40) ¿Recomendás a la gente que se arme?

Solo si está dispuesta a usarla. Lo que sí creo es en la libertad de un uruguayo, luego de pasar por determinados exámenes que lo habiliten, a tenerla. No entiendo que te joroben por armas legales, porque no son esas las que provocan los líos, sino las del mercado negro. Yo no digo que todo el mundo se arme, lo que digo es: si usted está dispuesto a defenderse y a levantar un arma en determinadas condiciones, téngala. Pero no se lo aconsejo a todo el mundo, porque hay gente que se atribula y...

