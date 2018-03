Comisiones de ética del Partido Nacional y del Partido Colorado convocan a ex jerarcas del Brou

Política

Pedro Bordaberry sostuvo que se debe ser "implacable" con los ex directores y Lacalle Pou pidió ser "firmes" ante las "conductas desviadas".

La información divulgada por Búsqueda este jueves desató que las comisiones de ética de los dos partidos tradicionales convoquen a los ex directores del Brou, por el uso indebido de las tarjetas corporativas. Los datos revelan gastos no relacionados con la función pública por parte de ex jerarcas de ambos partidos durante el periodo 2000-2005.

Ante esta información, ambas direcciones partidarias rechazaron de plano la actitud y aseguraron que convocaran estas personas a las comisiones de éticas.

En un comunicado divulgado esta tarde, el Directorio del Partido Nacional rechazó "enfáticamente" las declaraciones de Pablo García Pintos, quien confesó que usaba el dinero de las tarjetas para contribuir a la cuota del PN, porque tenía el "derecho de hacerlo", y porque contaba con la aceptación del resto del directorio.

En el comunicado el directorio afirma que desconoce el origen de los aportes mencionados, y que, gracias a una "investigación sumaria", no aparecen "aportes extraordinarios" de Pintos. "Resulta de la documentación de la Comisión de Hacienda solamente los correspondientes a la contribución regular", explica el directorio. Cada afiliado está obligado por la Carta Orgánica del partido a realizar un aporte.

El directorio le pedirá a la Comisión de Ética que cite con "carácter urgente" a Pintos, a "los efectos de adoptar un pronunciamiento definitivo sobre las conductas" de los ex directores, "en el más breve plazo". De esta forma, Pintos y Carlos Rodríguez Labruna, deberán comparecer ante la comisión.

En ese sentido, aseguran, el partido "adoptará las medidas que al caso correspondan, sin reparar en la gravedad que las mismas revistan".

Uno de los líderes del PN, Luis Lacalle Pou, escribió en su cuenta que, "clara y serenamente", el partido debe ser "firmes" con las "conductas desviadas". "No podemos ser duros con los otros sino actuamos en consecuencia con los nuestros", agregó.

En tanto, el secretario general del Partido Colorad, Adrián Peña, informó en su cuenta de Twitter que se citará a la ex presidenta del Brou, Milka Barbato y al ex vicepresidente Daniel Cairo.

"Se trata de personas que fueron coloradas y hoy no integran el partido", escribió Peña, informando que, de todas formas, se los citará a comisión. Pedro Bordaberry, en tanto, sostuvo que se debe ser "implacable" con estas personas "si son ciertas estas conductas".

Montevideo Portal