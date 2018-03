Argentina: entre gritos y llantos, jueza amenaza a niña con alejarla de su padre

Internacionales

"Los adultos no saben poner las reglas. Si usted no sabe poner una regla no puede cuidar a una niña", vocifera en el video Claudia Noemí Güemes Jueza de Familia de la provincia argentina de Salta

"¡No quiero, no quiero!" grita la niña, de 5 años, cuando se entera de que quieren obligarla a regresar con su madre.

"Si la niña no entiende me la voy a llevar a vivir definitivamente con su mamá. ¡Me la voy a llevar por la fuerza!", grita la jueza en el video, que se viralizó en Facebook y generó una gran polémica.

Según el periódico local El Tribuno, la menor lleva diez meses viviendo en casa de su padre, y como este viaja mucho por razones de trabajo, pasa la mayor parte del tiempo al cuidado de su abuela paterna. En los últimos días, la magistrada decidió que la pequeña debía retomar un régimen de tenencia compartida, noticia que la niña recibió con espanto.

De acuerdo con el expediente, la niña no quiere estar con su madre debido a los tratos y golpes que recibe de ella. La niña dijo en los informes psicológicos: "ella me pega, yo me porto bien, no soy mala". Mientras tanto, la maestra de la niña, Laura Buscazzo, escribió en Facebook: "Yo vi en la fiesta de egresados de la niña cuando se orinó al ver entrar a su madre".

La abogada del padre de la nena, Noelia Bonetto, mostró su indignación con la situación por la forma en la que quedó expuesta la menor, por lo que pedirá la destitución de la magistrada y denunciará a la secretaria Noelia Pérez ante el Tribunal de Superintendencia. "Los audios son desgarradores", expresó. "Hay favoritismo muy marcado hacia una de las partes", afirmó Bonetto y agregó que existe "un abuso total de autoridad".

De acuerdo con medios locales, luego del escándalo generado por la difusión del video, la Justicia habría dado marcha atrás en su decisión de trasladar a la pequeña a casa de su madre.

Posteriormente, la magistrada dio su versión de los hechos en declaraciones a la emisora local FM Profesional.

La jueza dijo que "no gritó" sino que "viene de una familia de italianos que hablan con firmeza" y reconoció que usó una voz enérgica porque "a veces sirve para conseguir resultados" ante la falta de "colaboración" de la familia del padre.

"El video está editado", aseguró Güemes y denunció que hay un "armado" para difamarla y dejar mal parado al Poder Judicial. "Sé los nombres de los que usaron esto políticamente", dijo la magistrada aunque se negó a dar más detalles.

Sostuvo que los padres deben tener en mira lo mejor para la niña y que decidió asistir hasta el domicilio del padre para evitar librar un oficio y dejar que policías concurran a retirarla por la fuerza. "Era más cómodo dejar que vayan uniformados pero decidí salir de la comodidad del despacho para impartir justicia en el sitio", sostuvo la Jueza y subrayó que con el nuevo Código Civil el magistrado debe mostrarse proactivo y que ese es su perfil.

Sin embargo, no pudo defender el método de actuación durante el procedimiento porque primeramente negó que la niña de cinco años haya estado presente mientras impartía órdenes a la familia paterna y luego reconoció que la niña sí estaba y llorando.

Además, reconoció que no estuvo presente el defensor oficial de menores porque "ya había actuado durante el proceso".

"La filmación funcionó como método de presión para obstaculizar a la justicia porque llamaron a la policía para que me retiren de la casa", dijo la Jueza y señaló que tuvo que mostrar las credenciales para que la policía no se la llevara. "Fue una amenaza, lo mismo habían hecho el día anterior", remarcó.

Montevideo Portal