Alianza Progresista busca avanzar en programa y candidaturas

Política

Alianza Progresista discutirá este sábado cómo participará en la conformación del programa del Frente Amplio y las prioridades para el sector en la Rendición de Cuentas.

Otro de los puntos a tratar será la conformación de un cronograma y una estructura para dar la discusión sobre candidaturas, tanto en la fuerza política como a nivel de Alianza Progresista y Frente Líber Seregni.

Desde la Alianza se valora la figura de Danilo Astori como una de las personas “más respetadas” de la fuerza política y referente histórico del Frente Amplio, pero se debe evaluar si su candidatura es el mejor camino para llegar a un cuarto gobierno del Frente Amplio.

Para ello es necesario evaluar la conformación de una fórmula, las estrategias de los diferentes sectores y lo que pueda pasar en el próximo Congreso del Frente Amplio respecto de ese punto.

La definición de Danilo Astori es clave para comenzar armar el entramado de alianzas que permitan desplegar las opciones del Frente Líber Seregni en todo el territorio nacional. La decisión, según lo transmitido por dirigentes de diferentes sectores del FLS está en manos del propio ministro.

Si bien la posibilidad de una candidatura de Rodolfo Nin Novoa no es un tema que se haya manejado, ni que haya planteado el canciller en ninguna circunstancia, el sector no lo descarta y lo valora como una persona con alcance a la sociedad uruguaya, particularmente por tratarse de una persona “frontal” que dice lo que piensa, sin importar si su opinión coinciden con el discurso políticamente correcto o no.

Montevideo Portal