Jameson sorprendió con una inédita celebración de St. Patrick’s Day

Con una invitación a celebrar la amistad y las grandes historias que nacen de lo inesperado, la marca de whiskey Jameson reunió a cientos personas en el Espacio de Arte Contemporáneo para festejar el tradicional St. Patrick's Day, en un evento donde latió la esencia del espíritu irlandés.



Juegos de luces, globos verdes, banderines y proyecciones a cargo de la artista Sofía Córdoba cubrieron las paredes de la ex cárcel de Miguelete, que se vistió con la original impronta de la marca para recibir al impactante Jameson Festival. La magia propia del lugar se potenció con una propuesta musical que combinó los sets de los DJs RC, Loli Arana y Mica Sapin, con las presentaciones en vivo de las bandas locales Atlas, Boomerang y Eté & Los Problems.



Cautivados por una experiencia multisensorial, los invitados se divirtieron con amigos probando su suerte en distintas estaciones de juegos que incluyeron tejos, dardos, futbolitos y ruletas de preguntas y respuestas, con premios especiales de la marca. Para inmortalizar una noche de historias para el recuerdo, Jameson incorporó un espacio para tomarse fotos que luego obsequió a cada uno de los asistentes.



La protagonista del evento fue la botella que la marca diseñó especialmente para la celebración, que estuvo presente en todas las barras junto a una carta de tragos que invitó a degustar un Jameson on the rocks o combinado con limonada, jugo de manzana o pomelo. Además, se incluyeron las líneas Crested y Black Barrel, lanzadas por la firma hace un año para conmemorar la tradicional celebración.



"Me siento en casa", dijo Ciaran Gaffney, embajador de Jameson para Argentina y Uruguay. El irlandés, que llegó al Río de la Plata en agosto de 2017 para compartir la historia de la marca y la tradición de su país, acompañó la fiesta y orientó a los invitados, que pudieron vivir la experiencia "Jameson & Birra", una iniciativa que los llevó a degustar media pinta de cerveza acompañada por el sabor original del whiskey irlandés, retomando una auténtica tradición de los pubs de Dublín.



La propuesta gourmet estuvo a cargo de HDP Urban Food, Facal, Wrapo, No tan Pancho y Chelato, que instalaron varios food trucks para ofrecer sus especialidades, que se alinearon a la perfección con el perfil original y descontracturado del evento, que se extendió hasta la medianoche y donde Jameson nuevamente compartió la tradición de sus raíces, a casi 11.000 kilómetros de Irlanda.