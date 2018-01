Claro Video amplía su propuesta para niños con una plataforma diseñada por Nickelodeon

Noticias empresariales

Rugrats, Rusty Rivets, Las Tortugas Ninjas, Las Pistas de Blue, Las Mascotas Maravilla, Fresh Beat Band of Spies, Paw Patrol, Robot and Monster, El Cuarto de Blue y Peter Rabbit, son solo algunos de los títulos creados para niños que pueden disfrutar los suscriptores de Claro Video a través de Noggin, su nuevo servicio de streaming.



Esta plataforma digital, diseñada por Nickelodeon, el canal de televisión estadounidense dirigido a niños y adolescentes, llega a Claro Video para ampliar las opciones de entretenimiento de los más pequeños.



Noggin complementa la amplia oferta de Claro Video dirigida a los niños, consolidando a la compañía como líder en la industria del entretenimiento digital.



Los clientes que deseen suscribirse a este servicio, que tiene un valor mensual de $ 90 tanto para clientes prepago como pospago, recibirán como obsequio el primer mes del contrato.



Es posible acceder a Noggin a través de computadoras, smart TV, tablets y smartphones, y puede descargarse para su reproducción sin conexión a Internet. Todos sus programas cuentan con título, sinopsis, año de estreno, duración y género.



Entre los capítulos que estrenará Noggin este mes se destacan Paw Patrol, Dora La Exploradora, Team Umizoomi, Fresh Beat Band of Spies y Rusty Rivets.



El servicio Claro Video es accesible desde cualquier navegador o app en computadoras, laptops, teléfonos, tabletas Android, iOS, consolas, PS4, Smart TV's, Claro Player y Chromecast.



Para mayor información sobre ésta y otras novedades de Claro Video puede consultar la página clarovideo.com o seguirlo a través de sus redes sociales en Facebook: facebook.com/Clarovideo y Twitter @ClaroVideoUy.



Los interesados también pueden llamar sin costo al número *611, y desde cualquier móvil Claro al 0800-1-611.