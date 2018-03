ADP lanzó un innovador portal de ofertas para pequeños y medianos productores

Noticias empresariales

Siempre a la vanguardia y aprovechando las ventajas de la tecnología para estar más cerca de sus clientes, ADP - Agronegocios del Plata creó el nuevo portal de ofertas Agrupados, que fue lanzado durante la Expoactiva Nacional 2018, en Soriano.



La innovadora plataforma está enfocada en pequeños y medianos productores, quienes pueden realizar allí a compras grupales de productos agropecuarios -semillas, insumos, entre otros- a precios sustancialmente menores si se compraran en volúmenes menores.



"En el sector ocurre que muchos productores chicos no pueden comprar grandes cantidades o no encuentran con quién asociarse para acceder a mejores precios. Nuestra propuesta busca brindar una solución a esta situación", explicó Valeria Sasso, gerente ejecutiva de ADP.



Tal como lo indica su nombre, "Agrupados" conforma grupos de compras para las ofertas activas y los interesados pueden suscribirse a cada una. Cada usuario tiene un límite de compra topeado que es igual para todos. La oferta se concreta en cuanto se completa la oferta, de lo contrario, no se efectúa la venta.



Una vez que se llegó a la cantidad de suscriptores para una oferta, la empresa se pone en contacto con cada uno y acuerda el pago, que será siempre al contado. Los compradores pueden acceder a la compra a través de los cuatro centros de acopio de la empresa, distribuidos en todo el país.



Junto a la presentación del portal, al que se puede ingresar mediante la página web de ADP (www.adp.com.uy), se lanzó una oferta de 60 toneladas de semillas de trigo, que podrán adquirir 12 productores.



Durante la presentación, Sasso repasó la trayectoria de ADP y explicó que "Agrupados" forma parte de las acciones que la compañía viene llevando adelante en el marco de su 15° aniversario.



"Esta celebración nos ha hecho pensar bastante en el camino recorrido y en aquellos aspectos a mejorar para continuar creciendo junto a nuestros clientes, que son la base del negocio. Buscamos estar más cerca de los pequeños y medianos productores, apoyarlos en sus actividades y para ello generamos Agrupados. Queremos que aprendan a usarlo y puedan a acceder a más oportunidades y beneficios", indicó Sasso.

En el marco de este encuentro, el ingeniero agrónomo Rafael Tardáguila analizó la actualidad del mercado ganadero uruguayo, que registró buenos resultados en volumen físico y facturación en dólares durante 2017, pero que sufrió el efecto de la baja del dólar y la inflación.

Tardáguila advirtió que este invierno habrá escasez de oferta de novillos en edad de faena, lo que podría elevar los precios del ganado gordo. Respecto al bajo efecto de la sequía sobre los precios, indicó que este fenómeno respondió a una mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la ganadería como consecuencia de la caída de la agricultura, que se combinó con una reducción en la cantidad de animales, lo que permitió sostener la situación durante más tiempo.