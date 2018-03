Elon Musk se sumó a la campaña para borrar Facebook, y no anduvo con chiquitas.

Elon Musk, uno de los empresarios e innovadores más influyentes en lo que va del siglo, se sumó a la movida #Deletefacebook, surgida luego del escándalo que involucra a esa red social con el mal uso de datos personales de millones de usuarios.

Mediante Twitter, Musk anunció la eliminación de su página personal y la de Tesla, su empresa de coches autónomos.

Luego, un usuario de Twitter le señaló en tono desafiante que todavía existía una página en Facebook vinculada a su persona: la del proyecto aeroespacial SpaceX. "Borra también la página de SpaceX, si eres hombre", fue el reto.

Curiosamente, Musk parecía desconocer la existencia de esta página. "Ignoraba que hubiera una, voy a borrarla", respondió. Y lo hizo.

I didn’t realize there was one. Will do.