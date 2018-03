Clastornik sobre ingreso de Uruguay al D7: "pegamos un salto enorme"

Gobierno electrónico

Clastornik explicó las oportunidades que significa para Uruguay el ingreso al D7, el grupo de países líderes en gobierno digital en el mundo, principalmente para intercambiar experiencias y compartir desarrollo.

Los cinco originales son Israel, Estonia, Inglaterra, Corea y Nueva Zelanda y ahora el grupo se agrandó integrando a Canadá y Uruguay.

“Uruguay hace años que está liderando a nivel de región en casi todos los indicadores de gobierno digital y eso hace que estemos coordinando muchos grupos y nos piden actuar como referentes. Lo que es un poco más nuevo es que nos vean como pares en un grupo de siete”, señaló Clastornik.

El director ejecutivo de Agesic dijo también que en el D7 existen diferentes situaciones y que no todos tienen desarrollo en todas las áreas. Uruguay está trabajando mucho con Estonia en el tema de identificación electrónica, aspecto en que los países sajones no han avanzado por no tener una cédula de identidad por una concepción histórica relacionada a la privacidad.

“Canadá por ejemplo está invirtiendo 2 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Nosotros no tenemos esa capacidad financiera, pero si podemos hablar como pares con la gente de Canadá y compartir de primera mano lo que están haciendo pegamos un salto enorme en saber cuáles son las tendencias y cómo utilizarlas”, agregó.

“Todo lo que estamos haciendo en el gobierno digital no es un favor es un derecho adquirido y tenemos que darle elementos para que ese derecho esté”, dijo Clastornik.

Montevideo Portal | Pablo Méndez

@pablomendezmvd