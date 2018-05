“Nuestro fuerte son los valores de equipo”, afirma docente de los uruguayos premiados Open First Lego

Tecnología

Los estudiantes del Liceo Rural de Las Toscas de Caraguatá, Tacuarembó, ganaron el pasado fin de semana el 1er Premio en Investigación de Proyecto en la competencia internacional Open FIRST LEGO League en California.

Camila Martínez, Tariza Silva, Paulino Silva, Celina López, Sandro Pereira, acompañados por el docente de Historia, Hugo Lima, recibieron el premio en Legoland, lugar donde realizaron sus presentaciones a diferentes jurados, durante tres días. Los estudiantes fueron evaluados en el tema Hidrodinámica, en categorías como proyecto (donde fueron reconocidos), valores y diseño del robot.

Su proyecto denominado "Recolección de agua para producción alimenticia" tiene por objetivo reciclar agua en épocas de lluvia para utilizarla en períodos de sequía, para que no falte agua en la huerta del liceo.

Al principio "a los chicos no les cayó la ficha" de la repercusión que en Uruguay había tenido su logro. Lo fueron notando a lo largo del día (domingo) porque sus familias se lo iban diciendo", explicó lima en declaraciones al programa radial Poder Ciudadano.

Durante la competencia, los estudiantes de Caraguatá presentaron en competencia a su robot "Gustavito" en pases de pista con obstáculos. Sin embargo, "la competencia va más allá del robot, apuesta al conocimiento y a lo valores y trabajo de equipo", detalla el docente, elementos estos que considera como una fortaleza en su equipo.

Más allá del desempeño de "Gustavito", fue en la categoría de Proyecto donde obtuvieron el primer lugar, superando a decenas de quipos de EEUU, además de otros de Puerto Rico, Islandia, Corea del Sur, Japón y México.

"Fue algo que no esperaban", admite el profesor, recordando una anécdota curiosa: el presentador del evento debió arreglárselas para pronunciar ‘Caraguatá' en inglés, y sus resultados no fueron demasiado buenos, ya que los chicos oriundos de ese lugar no se daban por enterados. Por ello, fue necesario insistir con el llamado para lograr que se adelantaran a recoger el premio.

Para Lima, uno de los elementos más importantes del proyecto presentado es su aplicabilidad. "No consume energía, porque funciona con una bomba de ariete diseñada por los chicos", explica. Además, las bondades de su diseño lo hacen especialmente útil para cultivos familiares, y también puede escalarse para grandes superficies agrícolas.

Montevideo Portal