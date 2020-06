Especial | La última página de una época: el cierre de la Librería Cooperativa del Cordón

El click fatal del progreso

Para la librería, el ya mencionado cambio en el mercado de textos de estudio fue como un cañonazo en la línea de flotación. Y no fue el único. Si se tratara de buscar “culpables” de la bajada final de cortina, podría señalarse en muchas direcciones: el advenimiento del ebook, las plataformas de venta por internet, cambios en los hábitos de lectura y hasta en el público que frecuenta Tristán Narvaja y su feria, etc. Todo esto se resume de manera más simple en una frase: los tiempos cambiaron mucho y rápido, y la librería no pudo, no quiso -o quizá no debió- adaptarse.

Mientras sus compañeros desmantelaban estantes semivacíos, -tarea para varias jornadas- o atendían llamadas de las ONG que se beneficiarían de los numerosos libros que quedaron sin vender, Ortiz acumulaba sensaciones: estaba extenuado, emocionado y a la vez sereno.

“Hoy es lunes y vine como siempre a mi lugar de trabajo”, contaba, admitiendo que temió la posibilidad de “shockearse” ante la nueva realidad, porque “es algo que puede pasar, somos seres humanos”.