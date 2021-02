Tiene 90 años y pagó U$ 10.000 para quejarse públicamente de la velocidad de Internet

Curiosidades

Después de mucho pedirle a la compañía AT&T que acelerara a 100 Mbps, sin éxito, el californiano Aaron Epstein decidió escribir una carta al CEO de la compañía, John Stankey, y publicarla como un anuncio en el periódico Wall Street Journal. La historia pronto se volvió viral e hizo que muchas personas se identificaran con el estadounidense.



Aaron comienza el texto con un cordial "Estimado Sr. Stankey" y luego comenta sus principales frustraciones sobre el servicio de la compañía. "AT&T se enorgullece de ser un líder en comunicaciones electrónicas. Desafortunadamente, para las personas que viven en N. Hollywood, CA 91607, AT&T ahora una gran decepción ", dice.

"Muchos de nuestros vecinos son trabajadores técnicos creativos en Universal, Warner Brothers, estudios Disney ...", recuerda el hombre.

"Necesitamos mantenernos actualizados con la tecnología actual y esperamos que AT&T nos brinde un servicio de Internet rápido. Sin embargo, aunque AT&T está anunciando velocidades de hasta 100 Mbps para otros vecindarios, la más rápida ahora disponible para nosotros en AT&T es sólo 3 Mbps ". Frustrado, dice que los competidores tienen" velocidades de más de 200 Mbps ".

"¿Por qué AT&T, una empresa líder en comunicaciones, nos trata tan mal en North Hollywood?", Pregunta Epstein, quien finaliza el mensaje diciendo que ha sido cliente de la empresa desde 1960.

La idea de crear un anuncio

Según informa All That's Interesting, para Epstein, AT&T, en general, ha realizado importantes mejoras en el servicio DSL, Internet integrado con el servicio telefónico. Sin embargo, la tecnología más moderna no está disponible en su domicilio, y el servicio que utiliza se ha vuelto problemático, lo que se ha convertido en un gran dolor de cabeza.

Al principio trató de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, pero allí se limitaban a responderle que la empresa estaba "trabajando en mejoras" que, al parecer, no terminaban de concretarse.

"Estoy muy enojado porque, periódicamente, recibo correo tradicional y periódicamente veo anuncios en la televisión y en Internet que ofrecen un servicio más rápido [de AT&T]", dijo el anciano, que muchas veces tiene que usar un servicio con menos de 3 Mbps.

"Es muy frustrante porque ahora todos usamos servicios de transmisión. . . a veces las películas son perfectamente fluidas y rápidas, y otras veces es muy horrible y ni siquiera las veo".

Con el problema de conexión, Aaron tuvo que contratar un segundo servicio de internet de otra empresa. Aún sin respuesta por parte de la compañía AT&T, él continúa reteniendo el paquete únicamente debido al sistema telefónico, razón por la cual todavía le paga a la compañía 100 dólares cada mes.