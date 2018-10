The Supersónicos se presentan este jueves junto a Nico Barcia en Inmigrantes

Cultura

La banda mostrará parte del material nuevo que está grabando, y el ex Chicos Eléctricos mostrará su show unipersonal Extra Brut.

Dos históricos del rock uruguayo de los 90 chocan guantes (o más bien pañuelos a esta edad) este jueves 11 de octubre de noche en el bar Inmigrantes.

De un lado, Nico Barcia, ex cantante de los Chicos Eléctricos, que presenta su show unipersonal Extra Brut. Del otro lado (no física o musicalmente sino en el afiche) estarán The Supersónicos, los paladines del surf rock local.

The Supersónicos, poco después de su incansable tributo a la música popular uruguaya (la larga serie de EPs Popular), se embarcaron en un proyecto distinto y que los devuelve al formato canción, con menos predominancia de los instrumentales. Están grabando en el estudio de Riki Musso su nuevo disco, que versará sobre el amor y otras yerbas.

El show comenzará a las 23 horas en el bar que fuera llamado antes Paullier & Guaná, que queda ubicado evidentemente en esa misma esquina. Las entradas salen 200 pesos y pueden comprarse allí mismo.