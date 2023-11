Tiempo libre

The Fabelmans: un homenaje sentido y cariñoso a la historia de Steven Spielberg

Título original: The Fabelmans Género: Drama País: Estados Unidos Año: 2022

¿Qué le queda por hacer a esta altura a Steven Spielberg? En más de 50 años de carrera, ha hecho de todo, ha filmado películas en todos los géneros, ganado dos Oscar como mejor director (por La lista de Schindler y Rescatando al soldado Ryan) y puede ser considerado con facilidad el director más exitoso y conocido de Hollywood. ¿Quién en el mundo no ha visto al menos una película de Spielberg? Sin embargo, sigue en plena actividad y no tiene previsto retirarse, como declaró recientemente al recibir el Oso de Oro a la trayectoria en el Festival de Berlín.

A sus 76 años, y luego de rehacer un musical clásico como West Side Story (2021), ha vuelto la mirada sobre sí mismo y sobre su familia. En The Fabelmans cuenta la historia de un chico judío que descubre el cine y, a través de él, un vehículo para canalizar su creatividad, crecer y aprender a ver el mundo. Es, más allá de algunas licencias, su propia historia. La de un cineasta que fue moldeado por un hogar cariñoso pero disfuncional en los Estados Unidos de la posguerra, marcado por dos padres diferentes (padre científico e intelectual, madre artista y desenfadada) y por conflictos internos que finalmente llevaron a su separación.

Spielberg ya había incluido referencias a su propia historia a lo largo de toda su filmografía: ver sino el niño solitario de E.T. (1982), que entabla una amistad con un ser de otro planeta a espaldas de una madre divorciada, o el joven estafador de Atrápame si puedes (2002), que intenta por todos los medios ser alguien ante los ojos de su distante y malogrado padre. Por supuesto, su retrato del holocausto del pueblo judío en La lista de Schindler (1993), que marcó su historia y la de su familia como la de tantos millones de familias en todo el mundo. Hay algo de él y de su historia en cada una de sus películas, de manera más o menos visible, como lo hay (o debería) en cada obra de cada director de cine que pretenda tener una mirada humana, comprometida y emocional sobre sus personajes.

The Fabelmans es, finalmente, un homenaje sentido y cariñoso a su propia historia y la de su familia, que incluye aspectos dolorosos y conflictivos. Y sobre todo es una declaración de amor al cine, ese artefacto que le permitió no sólo tener una carrera sino canalizar sus miedos, sus angustias, sus frustraciones, su imaginación y sus pasiones. La fascinación con que el pequeño Sammy Fabelman descubre el espectáculo cinematográfico junto a sus padres es la misma que sentimos cada uno de nosotros en nuestra infancia, nos hayamos dedicado al cine o no. Y la creatividad lúdica con que encara sus primeros proyectos es la misma (más allá de la experiencia y de la diferencia en millones de dólares a disposición) con que fabricó algunas de las películas más entretenidas y fascinantes que hemos visto.

Mención aparte para ese regalo final al espectador, ese guiño cinéfilo que incluye un cameo del gran director David Lynch encarnando a otro gran director, el legendario John Ford, cuyo encuentro marcó al entonces aspirante a cineasta Steven Spielberg. Una verdadera lección de cine en tres minutos finales que es además una broma encantadora (reencuadre mediante). También la confirmación de que, en el cine y a través del cine, buscamos siempre referentes, alguien con quien identificarnos, a quien emular y a quien hacer sentir orgulloso, sea un padre, una madre o un maestro.

Por Enrique Buchichio para Cartelera.com.uy