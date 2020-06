Siguen llenándose las gateras y llega un nuevo fin de semana de turf con treinta carreras

Burreros

Por Germán Boiso

@GBOISO

Tras la gran fiesta de Campeones, el turf nuestro de cada día retorna al ritmo habitual. Como viene siendo costumbre desde el retorno de la actividad y bajo el protocolo sanitario reinante, tendremos tres jornadas de 10 carreras cada una, espaciadas cada 35 minutos y sin público en las tribunas. Lo más importante será el clásico Pedro Indart Denis, el domingo sobre 1200 metros.

La actividad larga a las 11:50 de este viernes. El hipódromo Nacional de Maroñas presenta 10 competencias condicionales, ocho en arena y dos en el césped en distancias que van desde los 1100 a los 1600 metros. Carreras numerosas e intrincadas donde la paridad es marca registrada.

Las Piedras tendrá idéntico horario de inicio y también diez cotejos. Con carreras que van del kilometro al kilometro y medio, y que tendrán como eje el preferencial Nicolás Storace Montes. Sobre 1200 metros y en régimen de hándicap se medirán 14 animales en carrera que cuenta con tres suplentes. 12 machos y dos hembras de cuatro generaciones diferentes irán por el triunfo. Vamos a insistir con Gaucho, quien corrió bien en Maroñas ante rivales más complicados. En una pista en la que está invicto, el entrenado por Ricardo Colombo es la mejor opción. Tiene a Lazo en su silla y eso es siempre garantía. Va pesado, de 61 kilos, pero creemos que como muchas otras veces, kilos serán medallas. El veterano Illinois viene de una espectacular victoria hace solo tres semanas y buscará repetir, las exigencias son mayores, pero es un animal que siempre corre bien y demostró estar en gran momento. Ambas yeguas son muy bravas, cerramos trifecta con Karmelle que viene de dos triunfos y va a más, en tanto Nothing Hill es otra animadora de lujo que tendrá la competencia.

Idéntica condición presenta Maroñas, a donde retornamos el domingo. Diez carreras desde las 11:50. Destaque para dos cotejos. En sexto turno, sobre 1200 metros y en césped, buenas yeguas se medirán en el clásico Pedro Indart Denis. Promesa de gatera llena en un cotejo que tiene a la veloz Itaperuna como máxima figura. La brasilera se llevó nada menos que el Gran Premio Maroñas (G2) en el que era su debut en nuestro medio. Lo último que hizo fue escoltar a Soapy Sky en febrero. Como en Las Piedras, la dupla Lazo - Colombo lleva el voto. Justamente Soapy Sky será su enemiga, la interminable hija de Soapy Danger tiene una campaña extensa con múltiples victorias. Previo al parate estaba en su mejor momento, con tres victorias al hilo y tratará de seguir cosechando triunfos, busca el que sería el 11ero en Maroñas y el número 14 en su campaña, esta será su salida a pistas número 56, una yegua con una salud envidiable. Para cerrar trifecta nos quedamos con Mi Consentida, aunque está un escalón debajo de sus rivales, ha estado cerca de ellas y tiene una ventaja, ya salvó el retorno a pistas y lo hizo con triunfo, además tiene en las tres años Mi Carabela valiosa ayuda.

La reunión se cierra con una carrera muy interesante, se trata del hándicap especial Stud Charrúa. Nos gusta mucho Glorioso Quality. El pensionista de "Pico" Perdomo hizo la reentré perdiendo cerca en clásico en Las Piedras. Dio la sensación de que le faltaba esa carrera para estar con los 10 puntos. Le tenemos gran concepto, va bien en los kilos y no lo vemos perder pese a la severidad del cotejo. Lleva en Keep Down a su máximo enemigo, caballo brasileño que llegó para correr el Ramírez, aquel día no lo hizo bien, pero en su retorno ya mejoró y mucho, siendo cuarto en la misma carrera de nuestro favorito, va más y es un rival muy serio. Tuvimos que relegar al nivel de sorpresa al mejor animal del lote, es que Sinabung va de 66 kilos y creemos que los 8,5 que le da de ventaja a sus dos principales rivales es demasiado. Es lógico que vaya pesado, ya que es un caballo netamente clásico, pero en esta oportunidad creemos que penalizará por el peso, puede ganar, pero le costará trabajo. Hay dos animales a tener muy en cuenta, ellos son el tres años Don Mussi y el siempre combativo Pushkin. Hermosa carrera que mantendrá a la afición atenta hasta el último momento de la reunión.

