Primer concierto performático de piano y voz de Laura Falero

La artista Laura Falero se presentará por primera vez en un concierto de piano y voz, tras animarse luego de "muchos años de inseguridades".

"Hoy les traigo mi valija de canciones, no sé por qué no las he mostrado antes, quizás porque el momento histórico no me lo permitía, y porque siempre me costó autopercibirme música, pero hoy sí, hoy estoy preparada", dijo a Montevideo Portal.

Con canciones propias, Falero propone "una experiencia para los sentidos" que "aborda el universo de la voz como una herramienta de liberación". La acompañarán otras artistas invitadas que, junto con el sonido del piano, recitarán poesía.

Una de ellas será Ana Pedraja Aravalo, artista y performer que estará realizando una interpretación titulada Velorio de la rasa, raza. Lo que no se puede enterrar. La otra convocada es Lola Livchich, actriz y poeta con quien se realizará una intervención poética sobre El Ridículo.

El espectáculo será en el patio del Castillo Pittamiglio el próximo martes 14 de diciembre a las 21:00. Hay entradas en venta en RedTickets y su costo es de $350.

