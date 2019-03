Pipe Stein participó del FOA Madrid 2019 con una emotiva charla

Noticias

El CEO de la agencia de Publicidad Notable fue uno de los invitados de la 21ª Edición de The Future of Advertising.

Pipe Stein participó del FOA Madrid 2019, un evento de publicidad que año a año reúne a más de 1200 asistentes profesionales del área.

Como uno de los conferencistas de esta nueva edición, el CEO de Notable se animó a hablar sobre el futuro de la publicidad, conmovió con su historia y se llevó todos los aplausos del Teatro Lope de Vega de Madrid.

"Hablar del futuro es muy complejo. Apenas estamos logrando entender el presente, si es que lo entendemos...", comenzó Pipe.

Stein detalló que es lo que va a suceder de acá a setiembre de 2019 y lo que piensa al respecto con diferentes publicidades con las que acompañó su presentación.

"En primer lugar, se van a poder medir los ‘likes' pero no el amor. Nuestra profesión se lleno de gente que ama medir porque nos llenamos de herramientas que miden. Casi todo se puede medir, pero nos damos cuenta de que el amor, el deseo, las ganas, la decepción no se pueden, por eso, nuestra profesión es mágica", expresó.

En segundo lugar, aseguró que "la data nos llenara de respuestas, pero harán falta buenas preguntas".

Aseguró que el telling será demasiado caro y dado esto, habrá que tener una buena historia que conmueva y llegue.

Pipe aseguró que "las grandes historias serán siempre verdaderamente irresistibles" y lo demostró con una historia personal que conmovió a todos.

"Profesionalmente mi vida siempre me funcionó bien, pero había algo que me faltaba. Con mi esposa no podíamos tener hijos y empezamos a hacer tratamientos. En un momento las cosas no funcionaban y nos dijeron que viniéramos a España para hablar con el Dr. Juan García, "Juancho", comenzó.

"Este doctor nos acompañó en las 15 veces que veníamos a Madrid. Vimos de todo en ese tiempo. Nos reímos, fracasamos, prometimos que volvíamos y cada vez que regresábamos, le traía un regalo. ¿Qué le podés dar a la persona que también le esta poniendo todo su amor para que vos puedas tener hijos? Le traje la camiseta de Suárez, los mejores vinos, las mejores corbatas y ya no sabía que más traerle".

"Un día a Juancho le dije ‘el día que tenga hijos te voy a hacer un regalo muy especial: mis hijos van a ser hinchas del Atlético de Madrid'", prometió.

"Antes de venir aquí llamé a ‘Juancho', lo invité y le traje este regalo: la foto de mis tres hijos con la camiseta del Atlético de Madrid", dijo mientras mostraba el fruto de su relación con Perla junto a la camiseta del equipo de fútbol.

"Porque las historias cuando son maravillosas y conmueven, llegan al corazón. Hay cosas que no te vas a olvidar, para eso trabajamos nosotros. Si sabemos emocionarnos, podemos transformar el mundo. Y que viva el Atlético de Madrid", cerró su emotiva charla.

¡Mirá su charla!