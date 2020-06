Nueva normalidad: jardín de infantes con “niños helicóptero”

Curiosidades

Aproximadamente 320 niños de una institución preescolar de Arcos de Valdevez, Portugal, confeccionaron y usaron sombreros con hélices como parte de un proyecto pedagógico para enseñar, de una manera "divertida", la necesidad de mantener la distancia física por causa de la pandemia.

"De una manera divertida, lúdica y didáctica, los niños entienden que, en un momento en que se sale del confinamiento, la distancia social debe continuar. No entre ellos, ni más ni menos, sino entre las personas en general. Que comprendan por qué no pueden visitar ni abrazar a sus abuelos, si no viven con ellos. Por qué, en la calle, las personas en las colas tienen que estar a una distancia segura ", dijo este martes Emília Cerdeira, concejala de Educación de la Cámara Municipal de Arcos de Valdevez, en declaraciones a la agencia de noticias Lusa.

La publicación en redes sociales de imágenes donde los niños usaban esos sombreros generó controversia. E ese respeto, la funcionaria señaló que "la acción fue desarrollada por el Exploratório de Coimbra, un club de ciencias vivas que también es responsable del contenido de Himalaya, nuestro taller de creatividad, que en este caso pretendían conmemorar el Día Mundial del Niño, fecha que este año coincidió con el regreso de los niños a la escuela".

El municipio invirtió alrededor de 1.500 euros en el material para que los niños "pudieran construir su propio sombrero, en el aula, con el apoyo de los educadores, quienes consideraron que la idea era excelente y colaboraron en el proyecto".

"Al construir sus propios sombreros, con la ayuda de los educadores, los niños se dieron cuenta, de manera visual, de cuál es la distancia segura que las personas deben guardar entre sí", especificó.

Cerdeira agregó que "cada año los niños se llevan a casa un recuerdo del Día Mundial del Niño, ofrecido por el ayuntamiento, y este año no fue la excepción". "El sombrero de la hélice no es para uso escolar. Fue llevado a casa, incluso para explicar a sus padres, como ya ha sucedido con otros temas como el reciclaje, la separación de residuos y el ahorro de agua", subrayó.

Para la concejal de Educación, el proyecto cumplió el objetivo para el que fue concebido, lo que llevó a los niños a "percibir el lado positivo. Por eso los sombreros estaban decorados con corazones, estrellas y nubes, asociaos a la idea del distanciamiento fuera del aula, una regla que es necesaria, pero que, si todo va bien y todos cumplen con ella, en poco tiempo todo será colorido, todo será un arcoíris y todo irá bien ".

En cuanto a las críticas que la iniciativa recibió en la cuenta de Facebook oficial del gobierno municipal, Cerdeira dijo que en un primer momento no lo podía entender, "pero luego, al hacer una lectura más profunda, creo que la gente se quedó con la sensación de que los niños tenían que usar el sombrero todo el día, porque hay fotos dentro del aula, con sombreros. Eso no sucedió", dijo.

La concejala destacó que los sombreros de las hélices fueron llevados a casa "como un recordatorio del Día Mundial del Niño". El material utilizado para fabricarlo, el polipropileno, "puede reutilizarse".

"Si los niños quieren desmantelar sus sombreros, pueden usar el material para construir otros juguetes", dijo.