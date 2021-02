Nick Cave y Warren Ellis lanzaron por sorpresa un nuevo disco

Novedades musicales

El prestigioso músico australiano Nick Cave ha lanzado este jueves por sorpresa "Carnage", un nuevo disco realizado junto al compositor y multiinstrumentista británico Warren Ellis, quien es además compañero suyo en The Bad Seeds.

Aunque a ambos les une una larga tradición de colaboraciones más allá de esa formación, por ejemplo en la grabación de bandas sonoras o en el inminente nuevo disco de Marianne Faithful, esta es la primera vez que publican un trabajo íntegro de canciones como dúo artístico.

"Carnage" (Goliath/AWAL), que ya está disponible en plataformas digitales a la espera de su lanzamiento físico el próximo 28 de mayo, está integrado por 8 cortes: "Hand of God", "Old Time", "Carnage", "White Elephant", "Albuquerque", "Lavender Fields", "Shattered Ground" y "Balcony Man".

En su web oficial, Cave ha descrito el resultado como un disco "brutal pero muy hermoso, anidado en una catástrofe comunal", ya que su elaboración está íntimamente ligada a la pandemia de covid-19 y a los confinamientos.

"Hacer 'Carnage' fue un proceso acelerado de intensa creatividad", ha añadido Warren Ellis, quien ha relatado que las ocho canciones nacieron prácticamente en "los primeros dos días y medio" de proceso de composición.

Se trata, además, de lo más cerca que están los seguidores de Nick Cave & The Bad Seeds de disfrutar de un nuevo álbum de esta banda, que publicó en 2019 su último trabajo, el aplaudido "Ghosteen", en el que su líder catalizó el dolor por la muerte accidental de su hijo de 15 años.

Este año el celebrado grupo de rock experimental debía encontrarse de hecho inmerso en la gira de ese disco, pero la pandemia de covid-19 obligó a posponer primero y luego a cancelar todo el tramo europeo de la misma, incluidas las paradas que tenía cerradas en España.

Nick Cave comenzó su relación con The Bad Seeds en 1984 con el lanzamiento de "From Her to Eternity" y juntos han facturado hasta el momento de 17 discos de estudio.

Mucho más hay que retrotraerse para encontrar su última producción como miembro de Grinderman, con los que ha lanzado únicamente dos álbumes, "Grinderman" (2007) y "Grinderman 2" (2010), a pesar de haber insinuado hace unos años un tercer trabajo que cerrara la trilogía.

Fuente: EFE