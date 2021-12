Mirá las recomendaciones de la Armada Nacional para la próxima temporada de verano

Noticias

La Armada Nacional emitió un comunicado este miércoles en el que realizó diversas recomendaciones de cara a la próxima temporada de verano, que comenzará en algunos días. De esta manera, el organismo de las Fuerzas Armadas busca que los ciudadanos disfruten una temporada estival de manera segura.

En primer lugar, señalan que, ante una emergencia o comisión de un delito en la franja costera, comunicarse a la línea de emergencia 106, y en caso de emergencia en el mar comunicarse con el 1701. “Con los cuidados necesarios, todos podemos disfrutar de las playas y el mar en forma segura este verano. Ayúdenos a evitar situaciones indeseadas”, señala el comunicado.

En cuanto a las recomendaciones, la Armada pide respetar las señales que indican las condiciones del tiempo, así como las señales especiales como lo son las banderas rojas (peligro), amarilla (precaución), verde (habilitado), sanitaria, tormenta eléctrica y de niño perdido.

“Se recomienda no bañarse en zonas no habilitadas: (rocosas, portuarias, inmediaciones de muelles, escolleras y arroyos. Busque zonas habilitadas y con cobertura de salvavidas y en caso de no encontrarlas redoble las medidas de seguridad”, indica el comunicado, al tiempo que piden a la población “no alejarse a aguas profundas”. “Usted puede ser un gran nadador, pero quien lo imita no”, sostiene el texto.

“Si práctica deportes náuticos, utilice para su seguridad, chalecos salvavidas; los juegos inflables, tienden a alejarse aguas adentro. Los niños deben estar acompañados por algún mayor en caso de utilizarlos; no bañarse antes de tres horas de haber ingerido alimentos. La mayoría de los accidentes en el agua tiene ese motivo”, añaden.

Finalmente, en relación con la realización de deportes náuticos, la natación o la exposición a los rayos solares bajo el efecto del alcohol o sustancia, la Armada indica que puede “afectar nuestras facultades” y generar situaciones de riesgo a la persona, pero también a las personas que lo rodean.

Recomendaciones generales

La Armada pide no concurrir acompañado de perros o animales domésticos a zonas no habilitadas, no dejar objetos de valor ni pertenencias solas en la arena cuando ingrese al mar y piden procurar estacionar los vehículos en zonas vigiladas por cuidacoches autorizados.

Recomendaciones para deportes náuticos en forma segura

Para el usufructo de este tipo de actividad, la Armada indica que todas las embarcaciones deben estar matriculadas y con los certificados al día y destacan que es importante que se haga el despacho y entrada correspondiente de su embarcación para poder ayudarlo si algo sucede.

“Si cambia su hora de arribo, comuníquelo a la Prefectura más cercana; infórmese de las previsiones meteorológicas para la zona donde pretenda navegar, evitando la salida en caso de mal tiempo, mala visibilidad o pronóstico meteorológico adverso; no transporte en su embarcación más tripulantes que los permitidos; el teléfono celular no es una alternativa a la radio, es un complemento. Respete el uso del Canal 16 de VHF, manteniendo una escucha permanente”, añaden.

“En caso de un accidente, si no puede resolver la situación, no abandone la embarcación, recuerde que es su salvavidas más seguro. En caso de tumbar, permanezca en las proximidades para ser localizado fácilmente. En caso de mal tiempo, lleve puesto el chaleco en forma permanente. Úselo siempre en moto náutica, windsurf o vela ligera. En aquellos deportes que el equipo de neopreno es el adecuado, no olvide utilizarlo mientras lo practica”, concluye el comunicado de la Armada.

