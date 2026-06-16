Mi niñera de la KGB: el libro uruguayo que revela secretos de espionaje en Montevideo

Laura Ramos tenía pensado otro título para su libro: "Los niños de María Luisa". Esos niños eran ella misma y otros chicos a quienes una mujer llamada María Luisa "cuidaba en los dormitorios, mientras los grandes hablaban de política en la sala".

Lo que Laura no sabía entonces era que esa niñera era una de las mayores espías de la KGB, infiltrada en la élite intelectual trotskista del Montevideo de los años 60. El libro finalmente se llama Mi niñera de la KGB y se publicó el 11 de junio en España. Su presentación fue este martes en la librería Mistral de Madrid. "Yo la llamo María Luisa, porque para mí va a ser siempre María Luisa", dice Ramos en una entrevista con EFE.



Pero esa mujer tuvo muchas identidades: había nacido con el nombre de África de las Heras en Ceuta, España, y a lo largo de su vida fue también "Patria" como nombre de espía de la KGB, María Sierra en México e Ivonne en Ucrania. La historia que recorre el libro es larga y densa: arranca en la Guerra Civil española, pasa por los combates en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, por el asesinato de Trotski en México, y una vida de modista en París, hasta llegar al desarrollo de una red de espionaje en Uruguay, con Moscú siempre de fondo. Uno de los recuerdos que Ramos describe con escalofríos es especialmente perturbador: mientras cuidaba a los niños aquella mañana o el día anterior, María Luisa "había ido a buscar tumbas de niños muertos para robarles los documentos", una práctica habitual en el espionaje de la época para construir identidades falsas.



La investigación llevó a Ramos a descubrir datos que, según cuenta, "no se sabían ni en Montevideo, ni en Rusia, ni en España". Entre ellos, que María Luisa había cooptado a una familia entera como colaboradores en la capital uruguaya y que mandó asesinar al padre de esa familia. También aparece el envenenamiento de su propio marido italiano. Ambos crímenes permanecen sin resolver. Lo que más asombra es que nadie descubrió en vida quién era realmente esa mujer, a pesar de que dejó indicios que podrían haberla delatado. Uno de ellos está en el libro que le regaló a la propia autora: una versión infantil de La cuarta altura, biografía de la soviética Gulia Koroliova, una "heroína" muerta en la batalla de Stalingrado. Ramos aclara que para escribir el libro trabajó con "muchas informaciones, documentaciones y a veces chismes" que no siempre pudo corroborar. Decidió incluir todos los datos, citando fuentes y dejando al lector sacar sus propias conclusiones sobre cuál es la versión más verídica.

Para describir el carácter de la espía, la autora recupera una frase del Mayo del 68 en la Sorbona de París que usa en el libro: "Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución". Una espía movida por la revolución y, según Ramos, por "una ética feminista que estaba a la vanguardia de los movimientos de esos años". La escritora y periodista argentina contó que le "gusta mucho la historia y huir de la realidad", y que fue esa motivación la que la llevó a indagar en su propia historia familiar para transportar al lector al Montevideo de los años 60. Del libro ya se está preparando una serie para una de las grandes plataformas de streaming.