Los asientos sin respaldo en un avión y la polémica por respuesta de la aerolínea

La aerolínea británica de bajo costo EasyJet viene siendo en las últimas blanco de críticas por un motivo doble: el pésimo estado de la cabina de vuelo de uno de sus aparatos, y la respuesta que dio a alguien que denunció esta situación.

Un usuario de Twitter llamado Mathew Harris publicó en esa red social una foto que su novia le envió desde el interior de un Airbus A319-111 de la compañía, antes de despegar desde Londres con destino a Ginebra.

En la imagen podían verse algunos asientos sin respaldo, algo totalmente prohibido por todas las normas de seguridad aérea. En su relato, Harris agregó que en el momento de embarcar, una azafata pidió a una pasajera que se sentara en uno de los asientos sin respaldo, a la espera de que se completara el pasaje. La novia de Harris advirtió lo que ocurría y tomó la foto, que luego le envió.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

Cuando el tuit comenzó a viralizarse, la compañía ofreció una respuesta que hizo que los ánimos se caldearan más aún: agradeció a Harris por el aviso, pero le pidió que eliminara la foto mientras ellos "investigaban" lo ocurrido, y lo invitaron a seguir la conversación mediante chat privado. Harris se negó a ambas cosas.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh