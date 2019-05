Llega una nueva edición de Montevideo Comics. Programación completa

Cultura

Los días 11 y 12 de mayo será la cita de todos los amantes del comic, el cosplay y nerdismos varios, Y también la de centenares de personas de todas las edades y gustos que, como cada año, sabrán disfrutar de un evento que ofrece propuestas muy variadas y atractivas.

En esta ocasión, Montevideo Comics se llevará a cabo en dos locaciones simultáneas: el Auditorio Nacional del Sodre, y el Centro Cultural de España. Las entradas ya están a la venta.

Para dar una idea de lo que podrás ver, a continuación compartimos la lista de invitados y amigos que llegarán desde el extranjero, y que componen un cartel más que interesante. Y finalmente, el programa completo

ARGENTINA



Andrea Jen

(Buenos Aires, 1984.) Mangaka e ilustradora, Andrea se hizo conocer (y deslumbró) con El delirio de Ani, un manga de casi doscientas páginas publicado por Ivrea en 2015. Tras ganar un concurso en Japón, viajó allí para promover el manga entre los niños. Ahora mismo trabaja en su serie Dream Walker, publicada en la web Silent Manga Audition.

Charla: domingo, 17 hs. Firmas, dibujos, libros, prints y más: stand Montevideo Comics.

Majox

(Buenos Aires, 1984.) Formada en bellas artes, se ha dedicado a la historieta e ilustración y sus trabajos se han publicado en Argentina, Uruguay, España, Holanda y Armenia. Su tira humorística La negra gedienta se puede seguir en Instagram. Ahora prepara una novela gráfica ambientada en la Guerra de la triple alianza, con guión de Silvio Galizzi.

Charla con Power Paola de Chicks on comics: domingo, 17 hs. Charla junto a Galizzi: domingo, 19 hs. Firmas, prints y más: en su espacio en el Pasaje de los dibujantes.

Muriel Bellini

(Buenos Aires, 1974.) Es editora de fanzines, dibujante de historietas, librera, licenciada en artes visuales y ha publicado en España, Países Bajos, México, EEUU y Chile. Militante del mundo del fanzine y de sus inagotables posibilidades, vale la pena descubrirla.

Charla con Power Paola: sábado, 18:30. Firmas, prints, fanzines y más: en su stand en el Pasaje de los dibujantes, planta baja. Taller de fanzines con Power Paola: lunes, 19 hs en el Museo Zorrilla.

Power Paola

(Ecuador, 1977.) Artista plástica, historietista y nómade, Paola Gaviria ha vivido también en Colombia, Francia, Australia y desde hace años en Buenos Aires. Su novela gráfica autobiográfica Virus tropical fue adaptada al cine de animación. Otras de sus historietas son Por dentro, Diario y Todo va a estar bien, y en general se enfoca en temas como la familia, la identidad, la sexualidad y el feminismo. Forma parte del movimiento Chicks on comics, un colectivo de historietistas.

Charla con Muriel Bellini: sábado, 18:30. Charla Chicks on comics: domingo, 18 hs. Firmas y libros: stand Montevideo Comics. Taller de fanzines con Muriel Bellini: lunes, 19 hs en el Museo Zorrilla.

Martín Eschoyez

(Córdoba.) Animador, ilustrador, diseñador y docente, usuario y promotor de software libre y de los Creative Commons. Además de hacer numerosas animaciones, ha escrito y publicado libros de cuentos, poesía, ilustraciones y humor. Auspicia: Universidad Blas Pascal.

Drink n´draw en el CCE: sábado, 15 hs. Charla-taller sobre motion comic: sábado, 19.30. Stand: Buen Gusto Ediciones.

Otros amigos de Argentina

Paula Andrade (stand Gutter Glitter, charla de Historieta fantástica). Marcos Vergara (stand Loco Rabia, talleres en el CCE.) Andrés Lozano (stand en Pasaje de los dibujantes, taller). Tomás Coggiola (stand Comic Punto Ar). Daniel Müller (stand Capitán Barato). Juan Agustín Grassi y Andrés Alberto Farías (Pasaje de los dibujantes). Joni Crenovich (stand Libera la bestia).



CANADÁ



Yanick Paquette

(Montreal, 1974.) Ultra popular por sus trabajos en el mundo de los superhéroes de Estados Unidos, este canadiense empezó su carrera en los noventa con historietas adultas e independientes. Su salto a la industria fue con los cómics de Xena, la princesa guerrera y luego a las grandes editoriales, dibujando La liga de la justicia. Ha arrasado dibujando X-Men, Batman, Swamp Thing, Mujer Maravilla y muchas otras. Auspicia: Embajada de Canadá.

Charla: sábado, 19 hs. Firmas, libros, prints y más: stand Montevideo Comics.



ESPAÑA



Miguel Ángel Martín

(León, 1960.) Creador de historietas extremas e inolvidables como Brian the brain, Rubber flesh, Psychopathia sexualis y The Space Between, sus grandes temas son la pornografía, la tecnología y la violencia. Más retorcida y chocante parece su obra si se piensa en su trazo impoluto y sus personajes, que parecen de dibujos casi para niños. Se ha dedicado también a ilustrar libros y discos, diseñar merchandising, escribir teatro y hasta dirigir. Auspician: Programa PICE y CCE.

Presenta sus películas en el CCE: sábado, 19:30. Charla con Silvio Galizzi: domingo, 19.40. Firmas, dibujos y más: stand Montevideo Comics.

Sebastiá Cabot

(Palma, 1981.) Editado en Francia, España, Polonia y Portugal, Sebastiá era una cuenta pendiente de nuestro festival. Historietista e ilustrador, se formó en bellas artes y ha recorrido diversos terrenos, como uno de los nuevos historietistas españoles a descubrir. Auspicia: Instituto de Estudios Baleáricos.

Charla: sábado, 18:30. Firmas, dibujos y más: stand de Montevideo Comics.



FRANCIA



Jul

(Maisons-Alfort, 1974.) Dibujante de prensa, humorista gráfico y autor de historietas, Jul, o Julien Berjeaut, es quien ha dibujado a Lucky Luke en los últimos años (con más de quinientos mil ejemplares vendidos). Como parte de su obra también hizo historietas para el Philosophie Magazine, ampliando su espectro de temas. Publicó en el Nouvel Observateur, Libératión y en la golpeada Charlie Hebdó. Auspician: embajada de Francia y Alianza Francesa.

Charlas: sábado, 14 hs. (encuentro con niños) y domingo, 18:30. Firmas, libros y dibujos: stand Montevideo Comics y stand de embajada de Francia.



SUIZA



Thomas Ott

(Zurich, 1966.) Si no viste la obra de este suizo, la podés descubrir en nuestra mini exposición. No vas a olvidar jamás su peculiar forma de ilustrar el terror. Su técnica se llama carte-a-gratter y consiste, básicamente, en raspar para dibujar en blanco sobre fondo negro. Bienvenidos a Hellville, Panopticum, Dead End y muchas más son novelas gráficas con pequeñas historias de horror y muerte. Auspicia: embajada de Suiza.

Charla: sábado, 19.45. Firmas, prints, postales y más: stand Montevideo Comics.



YOUTUBERS



Mr. X de The Top Comics

(México.) Desde 2012, Mr. X ha crecido en You Tube gracias a sus detallados videos informativos sobre el mundo del cómic y del cine basado en historietas. Su forma particular de relatar grandes sagas de cómic y de reseñar películas le ha dado más de 3 millones de suscriptores.

Presentaciones en vivo: sábado a las 19:30 y domingo a las 19:10 en sala de proyecciones Radio Cero. Firmas y prints en el stand Montevideo Comics.

Paulette

(Colombia.) Paula Torres en su alter ego de Paulette, la reina del misterio, recorre el continente en busca de historias paranormales, sitios únicos, casos sin resolver o inexplicables. Desde 2014 no ha parado de crecer en You Tube y su canal tiene hoy más de 4 millones de suscriptores. Además, llega con su primer libro. Apoya: Voces Anónimas.

Charla junto a Guillermo Lockhart: sábado a las 17 hs. en sala de proyecciones Radio Cero. Firmas, libros y más junto al stand de Voces Anónimas.

MVDComics 2019 Programa by Montevideo Portal on Scribd

