Llega por segunda vez a Montevideo Ivete Sangalo

En 2017 visitó el Velódromo Municipal donde se presentó por primera vez en la ciudad de Montevideo ante unas 6000 personas que la cantante bahiana hizo delirar con un show lleno de energía teniendo como particularidad que cantó y bailó durante 2 horas con un embarazo de 5 meses provocando que el público la ovacionara reconociendo su entrega y naturalidad.



Su impresionante carrera la ha hecho compartir escenario y grabaciones con artistas como Shakira, Juan Luis Guerra, Diego Torres, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y otros grandes artistas de todos los continentes y despertando la admiración de otros tantos, como David Guetta, quien manifestó que le gustaría trabajar con ella y declaró que: "nunca había visto a alguien con tanta energía, ella es increíble".- Una de las mayores demostraciones de la admiración que genera en el ambiente musical fue cuando el cantante irlandés Bono, líder del grupo U2 hizo dúo con ella y luego comentó: "Ivete es una de mis cantantes favoritas y yo la descubrí esta semana! Creo que es una gran estrella, y debe de ser una gran estrella en el mundo. Ella tiene una interesante combinación de carisma e inteligencia. Y esta es una gran combinación: cuerpo, mente y alma. Cuando usted tiene los tres juntos y agregue el ritmo, esta es Ivete."



A finales de 2010, en uno de los puntos más altos de su carrera, se presentó en el Madison Square Garden en Nueva York, llenando el histórico recinto.



Varias publicaciones de periódicos brasileños la ubican como una de las 10 figuras más queridas en la historia de Brasil. Sus impresionantes números de seguidores en sus redes sociales muestran la popularidad de ella a nivel mundial: Instagram 28 millones , Tweeter 17 millones, y Facebook 12 millones de seguidores.- Sin duda, uno de sus aspectos más reconocidos es su incansable labor social y su perfil humano arriba del escenario pero principalmente en su vida diaria y en su cercanía con la gente.



Si la seguiste en Rivera en 2012, en Punta del Este en 2014 o en el Velódromo en 2017 no podés perderte este maravilloso show que presentará en el Antel Arena.



Si todavía no pudiste verla en vivo, no te pierdas esta oportunidad.



Entradas a la venta en Tickantel y todas las redes de cobranza.