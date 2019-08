Las disculpas de una presentadora de TV que comparó con un “gorila” a su compañero

La presentadora de magazine Koko-TV en la ciudad de Oklahoma, Alex Housden, debió retractarse y pedirle disculpas a su compañero Jason Hackett, luego de que lo comparara con un "gorila" cuando miraban juntos un tape.

"Se parece un poco a ti", le dijo. "En cierto modo lo hace, sí", le responde Hackett, según la crónica de ABC de España.

Imagine coming into work and your co-worker tells you that you look like an ape on National TV SMH....I can't make this up! @alexhousden_ should be ashamed of herself for that remark. @koconews obviously felt it was ok bc she's back on air...wow! pic.twitter.com/Q7JLQxU97v