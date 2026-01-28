La molestia de Charly García en Maldonado: lo convocaron para un homenaje que no sucedió

Cultura

Este martes se realizó un concierto homenaje a Charly García en el marco de los festejos por los 30 años de Medio y Medio, el mítico espacio cultural que surgió por una idea de Leandro Quiroga, hijo de los propietarios del lugar, que, siendo adolescente, apostó y trabajó para generar un espacio cultural en el balneario de Portezuelo.

La historia fue escrita por miles de músicos y artistas que se subieron a ese escenario en tres décadas de ininterrumpida actividad cultural. En sus comienzos, era apenas un pequeño espacio; luego, un tablado como para una pequeña banda, hasta convertirse en el centro cultural del departamento, con una nutrida y variada agenda musical que va desde el candombe al rock, pasando por el jazz, la bachata, la música popular, bossa nova y cuantos géneros musicales existen.

La noche del 27 de enero no era una noche más: era la noche en que el Zorrito Von Quintiero festejaba su cumpleaños junto a un grupo de destacados músicos y se convocaba especialmente a Charly García para hacerle un homenaje que incluía un recorrido por los temas que han acompañado la prolífica carrera musical del padre del Rock Argentino.

Para muchos asistentes, que el hombre que trascendió generaciones con su bigote bicolor estuviera ahí y pudiera tener la posibilidad de subir al escenario mayor de Medio y Medio y poder acompañar con un tono, un acorde, un saludo hubiera sido el mayor premio de una noche mágica. Sin embargo, esto no pudo ser: Charly estuvo en el recinto menos de una hora a la espera de ese momento planificado, pero el desarrollo del show en vivo y, tal vez, los egos de los colegas músicos participantes pudieron más que el verdadero significado del homenaje.

