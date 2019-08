La banda Cigarettes After Sex canceló su presentación en Uruguay a horas del show

"Desafortunadamente, debemos cancelar nuestro show en Montevideo esta noche, debido a que perdí la voz. Me rompe el corazón desilusionar a nuestros fans en Uruguay, sabiendo que estuvieron esperando tanto tiempo por esta visita. Los amamos y les prometemos volver y hacer las paces tan pronto como podamos", escribió Greg González.

La presentación iba a realizarse en La Trastienda, en la noche de este martes.

unfortunately have to cancel our show in montevideo tonight due to losing my voice. heartbroken to disappoint our fans in uruguay knowing we had been waiting so long to finally visit. love you & promise we’ll be back to make it up as soon as we can...