Jorge Drexler llenó por dos noches consecutivas el Auditorio. Fotos

Cultura

Ambas presentaciones en la Sala Fabini del Auditorio Nacional del Sodre formaron parte de su nueva gira, que él mismo definiera como "muy artesanal".

"(Los afronto) con los nervios que tiene siempre tocar en casa. Tocar en Montevideo es un desafío extra para mí y, además, estar a la altura de la expectativa de la gente, que hace dos meses que agotó las entradas, lo cual da vértigo solo pensarlo", dijo Drexler antes de la presentación.

El nuevo espectáculo se caracteriza por una estética despojada y el rescate de un sonido sencillo. "No tenemos luces programadas, no tenemos proyectores, no hay máquinas de humo, evitamos todos los ruidos de los equipos que hagan ruido, todo es movido tracción a sangre, con personas moviéndolas, las luces están fijas (...). Es muy teatral, muy sobrio y muy artesanal", detalló.

El objetivo es "hacer música con el silencio, tener el silencio como materia prima", consideró.

Drexler, que acaba de firmar contrato con Sony Music, proseguirá con su gira por Brasil, ofreciendo recitales en Porto Alegre, Pelotas, Rio de Janeiro, San Pablo y Curitiba.

Montevideo Portal