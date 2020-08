Inicia la Triple Corona con las Pollas y los cracks de la generación buscan consagrarse

Burreros

Por Germán Boiso

@GBOISO

Se viene un fin de semana de carreras muy especial, inicia la Triple Corona en Maroñas con la disputa de las Pollas. Además se miden los mejores fondistas en el clásicos Las Piedras. El domingo es eje de la programación que tendrá 30 carreras a lo largo de tres jornadas.

Como de costumbre en tiempos de Covid-19 no tendremos público en tribunas y eso será una lástima ya que el domingo en que se corren las Pollas de Potrillos y Potrancas es siempre una fiesta. Pero el protocolo sanitario debe cumplirse y por eso tendremos como de costumbre carreas en horario diurno, separadas cada 35 minutos y con jornadas de 10 competencias.

Esta vez no habrá SINT ya que la pasada semana se corrieron dos reuniones aprovechando el feriado del 25 de agosto. El espectáculo se repartirá entre Maroñas y Las Piedras. La capital tendrá carreras sábado y domingo. A las 12:30 se larga la inicial sabatina, horario que se repetirá para cada día. La reunión no tiene clásicos pero cuenta con dos carreras de muy buen nivel, se destacan la primera y la sexta.

El domingo es para alquilar balcones con los tres clásicos corriéndose de forma consecutiva. A las 14:50 se corre la Polla de Potrancas (Uru G1). Sobre la milla y con una bolsa de casi 1.8 millones de pesos se miden 14 yeguas de tres años de edad. Entre ellas se destaca netamente Astrid. La crack que está radicada en Las Piedras viene de cinco victorias al hilo entre las que se cuentan Campeones, Criterium y Producción Nacional. Nicol Romero la lleva a la perfección a la del stud Los Cuervos y será muy difícil que no se lleve la victoria. Porque además de ganar, lo hace todo muy fácil, corre la carrera en todos lados y no le da opciones a sus rivales. No la vemos perder y al menos hasta esta distancia solo una muy mala tarde la bajaría del podio. Para integrar el marcador rentado sobran opciones, empezando por la perdedora de lujo Lady Lil quien corre todas bien y tendrá trámite ideal. Viene de ser tercera en el Producción Nacional y acá puede repetir o mejorar, cuantos más metros mejor para la de La Horqueta. Joy Gateada falló en dicha carrera pagando caro seguir a Astrid, mucho cuidado con ella, puede cambiar la estrategia y sacar partido. Over Love, Calpurnia y Honra Real son otras potrancas a tener muy en cuenta.

35 minutos después será el turno de los fondistas en los 2200 metros del clásico Las Piedras e lo que promete ser una enorme carrera. Nueve son los que van por el triunfo en carrera que tiene a cuatro grandes aspirantes al triunfo según nuestro parecer. Trancaferro se lleva el voto, el de Cintra viene a mas, tras dos triunfos clásicos, uno en Las Piedras y otro en Maroñas escoltó a Bobby Q de cerca. A medida que pasa el tiempo corre cada vez mejor y lo vemos listo para tomar la punta. Justamente el crack duraznense es el enemigo, viene de fallar en pasto pero en su retorno a la arena vuelve a ser figura de primer nivel. Será favorito en las apuestas con seguridad y se lo ha ganado a base de victorias, es un caballo de enorme nivel y quien gane debe ganarle a él. Olympic Harvard cierra nuestra trifecta, el veterano siempre anima estas pruebas, viene de ser tercero y otra vez estará en la definición. El cuarto en discordia es Miltitoplp, el ganador del último Gran Premio Nacional falló en su retorno a pistas pero luego se recuperó con un gran segundo puesto en césped. Superada la reentré ahora será gran rival.

En tanto la Polla de Potrillos que tiene idénticas condiciones que la de Potrancas presenta muchísima paridad. Así ha sido la temporada para los tres añeros, sin un líder definido y con constante cambio al mando. Elegimos a Draco, el pupilo de Facundo Santesteban solo corrió tres veces, tras salir de perdedor fue cuarto en el Criterium y escolta en el Ensayo. Por su

forma de correr le sirve el aumento de distancia, rematará con fuerza y puede ser el ganador. Al Fin viene de imponerse en el Ensayo y es más que un enemigo, dio enorme salto de calidad, tiene conexiones de lujo y puede seguir de largo. Capita falló en la última, pero con detalles ajustados es muy peligroso, si repite lo que hizo cuando salió de perdedor puede llevarse el triunfo. Hay al menos otros tres con chances grandes de triunfo en carrera en la que no hay descartes. Mourinho, Nakom y Nathan podrían haber sido parte de nuestra trifecta sin ningún lugar a dudas.

Por si no alcanzara con los clásicos, la novena será el hándicap especial México sobre 1200 metros en pasto. Con chances para todos los gustos, ya que los kilos emparejan a un lote que tiene machos y yeguas de cuatro generaciones diferentes, el voto va para Ilustre Posse, el potrillo puede reencontrar la victoria en una superficie que le viene muy bien.

Tras el súper domingo tendremos 10 carreras en Las Piedras que le pondrán punto final al excelente fin de semana de turf.

