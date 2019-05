Indio Solari: “No sé si habrá otra misa (…) tampoco tengo para adelante mucha vida”

Noticias

Las veces que Carlos Alberto Solari, o el Indio, habla son muy pocas. Ya lo era desde la época de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y desde su etapa solista fueron contadas las oportunidades en la que habló en alguna entrevista.

De vez en cuando, elige una oportunidad (en este caso la presentación de su biografía Recuerdos que mienten un poco), y habla. Esta vez, en la misma feria del libro, le dio una entrevista a Marcelo Figueras, quien no es otra persona que el periodista que escribió sus memorias y quien, de un tiempo a esta parte, fue su portavoz oficial.

Luego de lo que pasó en su último show, en marzo de 2017 en Olavarría, la pregunta a hacerle a Solari fue una sola: ¿volverá a tocar? Y así respondió, en el diálogo reproducido por El destape.

"No sé si habrá otra misa. ¿Qué más quiero yo que tocar en vivo? Pero si no lega una medicina nueva que prologue mi bienestar un ratito más (...) En este momento no puedo y tampoco tengo para adelante mucha vida, vamos a pensar que no lo voy a hacer. Quiero al menos tocar en vivo acá en el estudio y transmitirlo por streaming".

"Para el resto del cuerpo soy un pibe de 28 años, el problema es que no genero dopamina y cada tres horas estoy una hora y media que estoy mal, no puedo viajar; encima soy mal paciente. En este momento no puedo y tampoco tengo para adelante mucha vida, vamos a pensar que no lo voy a hacer, pero si lograr una medicina que mantuviera el estado. Igual ya no sé dónde voy a tocar", insistió.

La actualidad argentina:

La política no ha sido esquiva en la vida de Solari. Su obra es política. En la entrevista fue consultado por el momento político, económico y social que está atravesando su país, y dijo que no está claro quién gobierna, si el Gobierno o el Fondo Monetario Internacional.

"Si está el Fondo Monetario (Internacional) gobernando el país, no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia. La lectura de la última relación económica con el Fondo ya no dice 'aconsejamos', sino que dice 'tienen que hacer esto'. Bueno, a partir de ahí, tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo", dijo.

Montevideo Portal