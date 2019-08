IndieFuertes llega los martes de agosto en Inmigrantes

Cultura

Martes 06 de agosto

Sebastián Casafuá

Uno de los solistas más destacados de la escena uruguaya actual, con casi 20 años de recorrido y una propuesta innovadora en cada proyecto que ha encarado. Casafúa integró Kirilian y Psimio, dos bandas relevantes del movimiento de rock alternativo local de fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, un movimiento que sería fundamental para el desarrollo de una nueva escena de rock uruguayo. Con Psimio grabó dos discos: Plinto, de 2003 y editado por Bizarro, y Homónimo, de 2007 y lanzado por Contrapedal. La banda recorrió Uruguay y participó de los principales festivales y ciclos del país, y también presentó el disco en el exterior. En 2012 Casafúa lanza su primer disco solista Las Causas del Siniestro (La Lupa Libros - Contrapedal) un álbum que lo devuelve al centro de la escena musical. En 2018 edita Caudillo (Ayuí - Tacuabé), un disco que lo conduce a través de sus 10 hermosas canciones a un nuevo nivel como compositor e intérprete.

Viajes en la superficie

Viajes en la Superficie es una banda de rock que integra el sello La Órbita Irresistible. Sus canciones narran algunas de sus experiencias en el planeta Tierra, acompañadas por sonidos melancólicos, profundos y estribillos esperanzadores.

Martes 13 de agosto



Los bosques

Dúo de música electrónica y charlas largas, ghettos digitales y hojas caducas. Mares intensos y ciudades arboladas. Un rollo de Tejo Mattioli, integrante de La Teja Pride y Diego Traverso front man de Santé Les Amis

Saez'93

Alain usa bigotes de un hombre más grande, el pelo corto y un peinado algo extraño. Como cada tarde de lunes a viernes, se pone camisa, corbata, auriculares y camina desde su casa, en el barrio Cordón, hasta la terminal Tres Cruces, donde trabaja vendiendo pasajes de ómnibus interdepartamentales. "Una máquina podría estar en mi lugar y estoy seguro de que a las personas no les molestaría. ¿Me saludás bien?, te saludo bien. ¿Me saludás mal?, soy amable. Si tenés algún tipo de queja, la discutimos", cuenta, sobre su trabajo de ocho horas de atención al público, este artista de 24 años que, bajo el seudónimo Sáez'93, subió a la plataforma Bandcamp Kids Be Wild, un EP de siete pistas -originalmente pensado como la banda sonora de un corto cinematográfico que no fue- que tiene todos los ingredientes necesarios para ganarse el título de disco de rap del año.

Martes 20 de agosto

Piel

Proyecto de dos hermanos que formaron una banda para hacer sonar su historia. Después de participar en varias bandas en paralelo y en conjunto tienen tarjeta de presentación propia con apellido Vivas. Voces dulces de Gastón, guitarras adiestradas de Gonzalo y el resultado de saberse desde el día uno. Aires psicodélicos con una impronta roquera elegante dan como resultado un moderno pop que invita a tirarse al pasto, a descansar bajo su cielo, a bailar como en Marte. Con los pies en la tierra pero con la melodía en las nubes, se lanzaron desde el sello amigo La Órbita Irresistible, junto con otras bandas con las que también comparten sangre. Así se define Piel, y cuentan con dos trabajos discográficos. Su primer álbum homónimo y "Bien por las Heridas" lanzado a principio de agosto 2018.

La mujer pájaro

Banda Uruguaya nacida a fines del 2015. En Marzo de 2016 edita su primer disco "La Calma de las Cosas Quietas" de forma independiente.

Martes 27 de agosto

F5

F5 es un grupo de tamborileros y DJ's: una fuerza que unifica dos culturas a través del baile. Los cinco percusionistas de la familia Silva (también creadores de la comparsa C1080 y quinta generación relacionada al tambor) son co-fundadores de este proyecto con un objetivo claro: la supervivencia del Candombe a través de su reformulación en nuevos contextos. Los DJs del sello Salviatek, Pobvio y Lechuga Zafiro, son compositores de beats y diseñadores sonoros que desafían al público a descolonizar la pista de baile. Todas estas narrativas conforman F5, grupo que borra las barreras entre tambores y tecnología.

Prendidas fuego

Queremos compartir el oficio y arte de muches, que trabajan con amor, brillantez y de forma independiente. Queremos cambiar el mundo de a poquito y juntxs. Queremos destruir nuestras estructuras.