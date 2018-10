Hugo Brocos asegura que Falta y Resto no sale porque “estaba muy enojado” con Raúl Castro

Noticias

Desde que se supo que la murga Falta y Resto no saldrá en el próximo carnaval, todas las acusaciones fueron para uno de sus socios fundadores: Hugo Piruja Brocos. Desde dentro de la murga, la versión dice que Brocos no estaba de acuerdo con la inclusión de mujeres en el espectáculo, lo que motivó diferencias entre los socios hasta el punto de que Piruja no firmara la autorización para la participación de "La Falta" en la prueba de admisión para la competición de 2019.

Sin embargo, este miércoles Brocos señaló, en conversación con Montevideo Portal, que la inclusión de las mujeres jamás fue un tema de discusión entre los fundadores, y lo que hay realmente es un "problema histórico" personal entre ambos, que tuvo un punto de quiebre en julio de este año.

"Yo nunca dije en ningún lado que no quería mujeres en la murga. Que me traigan un audio, ¿quién escuchó que yo dije eso?", apuntó.

"En el mes de julio le dije a Raúl que no iba a salir la murga, que no iba a dar mi firma porque, entre otras cosas, estaba muy enojado con él. Pero aparte creía que la murga tenía que tomar una orientación firme y definitiva, y teníamos que mejorar en la parte artística. De las últimas cuatro veces que Falta y Resto se presentó al concurso, en tres no entramos en la liguilla, o sea que salimos del puesto número 11 para abajo, con mujeres incluidas, para que no se saque de contexto, como han hecho muchas personas", expresó Piruja.

"Asumo mi responsabilidad de que fue mal encarada la decisión esa que tomé, una decisión ante la rabia y la ira provocada por un hecho puntual que tuvo Raúl conmigo", señaló Brocos en referencia a un problema que tuvieron en la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes (SUDEI). En setiembre, Piruja había dicho al programa Calle Febrero de Emisora del Sur que esperaba el voto de Castro en las elecciones de la organización, lo cual no sucedió.

"Si no hubiera querido mujeres no permito salir a la murga ya el año pasado", agregó.

Según Brocos, la negación a incluir mujeres es falsa y eso surgió de palabras que Castro le dijo a los murguistas para justificar la no participación. "Raúl Castro fue y le dijo a la murga que La Falta no salía porque yo había dicho que no quería mujeres en la murga, y de eso se va a tener que rectificar públicamente", sentenció.

"Me pareció muy feo que gente que no me conozca me juzgue, me haya dicho 'rinoceronte', que no conoce una militancia de más de 50 años militando por la vida. Estoy a favor de las mujeres, estoy con el feminismo, estoy con otras luchas, hace 12 años que estoy con alcohólicos anónimos y salgo a dar mensajes solidarios por todas las escuelas del interior sin cobrar un peso, esa es mi vida, la vida de la solidaridad y la ayuda, en contra de la opresión y a favor de la igualdad, de la justicia y de la verdad. Y sin duda en la murga llegará la verdad y la justicia", añadió.

Sin embargo, Piruja dijo que ha tenido muchos problemas a lo largo de la historia con su compañero, pero a pesar de ello la relación sigue bien y que no han dejado de verse.

"Tengo muy dolida el alma", dijo Brocos y agregó: "Hace un mes que duermo poco, me ves y tengo unas ojeras... Y no me hago el víctima, víctima me hice cuando me metieron en cana por pelear por las mujeres, los hombres, por todo. Me pareció injusto, y me pareció muy feo y de muy poco nivel".

"La relación que yo tengo con Raúl, de repente, es enfermiza, de amor y odio, es decir, no sé, nunca fui al psicólogo por esto. Es una situación más en la murga que yo creo que, con la buena voluntad de él y yo, en algún momento la falta volverá. Cuando le dije que no firmaba él me dice, '¿me la dejás seguir sacando en Montevideo, en Argentina y en el interior?', 'hacé lo que quieras Raúl'. La murga no para de funcionar, simplemente no salimos en carnaval", concluyó Piruja.

