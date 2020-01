Habló el hombre que fue sorprendido infraganti besando a su amante en la Kiss Cam

Curiosidades

Somebody died for this

Este fin de semana se produjo un curioso episodio en Ecuador durante el partido que enfrentó al Barcelona de Guayaquil con el Delfín. A pesar de la derrota del conjunto local por 1-0, la nota de la velada la dio un fanático que fue captado por las cámaras mientras le daba un beso a una mujer.

Su nombre es Deyvi Andrade y se ha convertido en noticia después de que fuera pillado por la 'kiss cam' (la cámara que filma besos en la tribuna) cometiendo una infidelidad en pleno partido, según publicara Info 7.

El video dio pábulo a todo tipo de comentarios en Ecuador y se hizo viral fuera de las fronteras del país. A consecuencia de semejante exposición, su novia lo abandonó de manera inmediata y fulminante.

Ahora, Deyvi Andrade ha decidido dar la cara y dar su versión a través de su Facebook.

"En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso", aseguró el ecuatoriano, y agregó: "Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final".

Además, Deyvi Andrade reconoció: "La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios".