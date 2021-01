Galicia: dejó la casa sola y el vecino le rebanó el garaje con una sierra

Curiosidades

"Mi vecino me ha cortado el garaje con una radial. Parece surrealista, pero es literalmente lo que ha sucedido". Tal es el hecho denunciado ante la Guardia Civil por María Fernanda Fernández, acerca de lo ocurrido en su casa en el municipio de Gondomar, en la provincia gallega de Pontevedra.



Según informa el periódico La Voz de Galicia, la mujer reside en las Islas Canarias y presentó la denuncia contra el vecino de la finca que posee en Gondomar, quien usó una sierra circular para rebanarle un metro de garaje.



Fernández asegura que no se trata de un problema de lindes, de esos comunes en la literatura, que trascienden generaciones y a veces se zanjan de forma violenta.



"No es un tema de lindes, el garaje lleva ahí más de veinte años y pago el IBI (impuesto similar a nuestra Contribución Inmobiliaria). Son dos fincas colindantes y el garaje está en la mía, pero linda con la del otro propietario", explica.



En declaraciones al citado medio, cuenta que heredó de su padre el terreno con una casa en ruinas y el garaje, y que no hubo nunca ningún problema hasta que los dueños de la finca contigua, "que la adquirieron hace un par de años", iniciaron unas obras "que afectaban al estado de la mía", trabajos que comenzaron hace aproximadamente un mes.



"Cuando me enteré de que había hormigonado también parte de mi finca y pintado con un espray naranja parte del garaje, consulté con el abogado y le mandamos un burofax indicándoles que había iniciado unas obras que afectaban a mi propiedad y que no debía continuar", indica María Fernanda Fernández. Pero la misiva no surtió el efecto deseado.

El pasado 29 de diciembre, Fernández recibió una llamada de un familiar informándole algo increíble: siguiendo precisamente la línea naranja antes trazada, el vecino había cortado literalmente el garaje. La tajada removida ese se al menos un metro.

La mujer se trasladó de inmediato a Galicia para ocuparse personalmente del asunto. "Fui directamente al cuartel porque yo no me tomo la justicia por la mano. Voy por la vía legal, pero esto es un delito de daños por el que espero le caiga todo el peso de la ley".