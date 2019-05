Fotógrafo aficionado se hace famoso al lograr impactante toma en la naturaleza

Curiosidades

La fotografía fue obtenida por Biro a principios del corriente mes, durante una visita al Canadian Raptor Conservancy, una reserva natural en Ontario.

La foto, que muestra a un águila calva con las alas desplegadas y en vuelo rasante sobre un lago, fue captada por un oportuno disparo de Biro, a mano limpia y sin recurrir a un trípode.

Lo que hace especial la imagen es el reflejo del ave en el agua, que crea un óvalo perfecto y simétrico. Y como si eso no bastara, el animal mira de forma directa a la cámara, mientras las puntas de sus alas parecen rozar su propio reflejo en la superficie del lago.

Tras su publicación en Facebook y Reddit, la imagen se viralizó rápidamente.

Entrevistado por la cadena británica BBC, Biro contó que el águila parecía molesta por la intrusión de un humano y su cámara, y que voló directo hacia él, como si quisiera ahuyentarlo. "Sentí la brisa de sus alas cuando pasó sobre mí, fue algo muy estimulante", dijo.

"Tomé muchas imágenes maravillosas durante la visita al parque, pero esta en particular me encantó. Y la intensa forma en que el águila miró hacia mí me resultó sorprendente", añadió.