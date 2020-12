Fin de semana de turf para arrancar el último mes del año

Burreros

Por Germán Boiso

@GBOISO

Como de costumbre la actividad estará regida por el protocolo sanitario lo que significa carreras sin público, en horario diurno y con jornadas limitadas a un máximo de 10 carreras.

Tras iniciar la actividad con ocho carreras en el hipódromo San Felix de Paysandú este jueves, las carreras continuarán hoy viernes con nueve competencias. La reunión que brinda el circo limítrofe tiene al clásico Intendencia Municipal de Canelones como la prueba central, va en quinto turno a las 16:00 horas.

Sobre 2000 metros se medirán seis caballos en una carrera muy interesante que tiene a tres fondistas de buen nivel que se destacan y que buscarán retornar al podio. El voto cae en Keep Down, el pensionista de Antonio Cintra no ha ganado aún en Uruguay, algo que en su país, Brasil, hacía de continuó como potrillo. Ha corrido bien en carreras de gran nivel y en esta compañía lo creemos la mejor opción, más allá de que en la última fue tercero, un puesto por detrás de Negrone, quien es ahora su máximo enemigo. El caballo que entrena Heriberto Guede solo ganó una de las últimas 25 que corrió, sin embargo es otro que siempre corre bien y que ha definido pruebas de gran nivel, viene de correr tres seguidas en esta pista siendo segundo, cuarto y tercero, la chapa que le falta es justamente la que va al tope de todas. El otro caballo que merece mucha atención es Lamborghini, el hijo de Invasor fue de los mejores potrillos en el 2019 pero una lesión lo dejó un año al margen. En su retornó no mostró mucho pero sin dudas está para mejorar en grande.

Doble cartelera de 10 competencias desde las 14 horas es lo que presenta el hipódromo Nacional de Maroñas. Tras un sábado en el que solo tendremos condicionales, el domingo será turno para el clásico Andrés Folle Ylla y Jo. Folle Larreta (L) sobre el kilómetro. Entre seis yeguas se destaca netamente Rainha Pioneira. La gran velocista pasa un momento espectacular con cuatro clásicos ganados al hilo y la vemos seguir de largo. Ha ganado en lotes más complejos y la carrera pasa por la entrenada por Ricardo Colombo. Tiene dos que pelean en igualdad de condiciones el rotulo de enemigas, una es la potranca French Girl que viene en ascenso y la otra es Suprema D'Or que viene de hacer un carrerón ante Mango Jangle la semana pasada.

Como cada viernes les dejamos los cinco mejores candidatos para el fin de semana:

Viernes 4ta carrera: AMBICIOSO (3)

Sábado 2da carrera: MANIFESTO (1)

Sábado 3ra carrera: BLADE PURPLE (3)

Domingo: 3ra carrera BOCA BEACH (8)

Domingo 6ta carrera: COISA LINDA (12)

