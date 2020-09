Fin de semana de clásicos y grandes reencuentros en materia de turf

Burreros

El regreso de Ajuste Fiscal es la gran noticia del fin de semana, el ganador del último Ramírez vuelve a pistas tras haber corrido por última vez el Gran Premio Latinoamericano en San Isidro el pasado 14 de marzo, el fin de semana en el que la región se sacudía con la llegada del Covid-19.

Tendremos cuatro días de carreras con lo más importante el domingo en Maroñas. En total serán 37 carreras en tres hipódromos. A las 12:30 de este viernes se larga la primera en el Jockey Club de Melo en donde el Sint ofrecerá ocho competencias. Lo más importante será el clásico especial Remador Pablo Núñez. Sobre el kilómetro y con $160 mil de bolsa de miden potrancas, destaca la debutante Lady Devon, una Ecclesiastic que llevar a Jose L. Da Silva en su silla.

La reunión de sábado en Maroñas tendrá 10 cotejos desde las 12:30, todas pruebas de corte común, siete pruebas sobre arena y tres sobre grama. Acá atrae la trifecta de la última carrera, arranca en $79.518 y sin dudas va a pasar los 300 mil. Hay que buscarla por el lado de cinco participantes, Billy The Kid, Calificada OK, Danger Blue, For You y Pitongazo Alley.

El domingo que tiene idéntico cronograma que el sábado presenta los dos clásicos del fin de semana. Ambos sobre la milla y en césped. En cuarto lugar de la reunión se corre el Clásico Uruguay (G3). Se miden 10 yeguas y elegimos a Encerada. La del stud La Pomme puede iniciar doblete para su caballeriza y para su entrenador, Antonio Cintra. Para ganar tendrá que mostrar su mejor versión, la yunta del Phillipson es bravísima, tanto Le Pain Quotidien como Mendel Sweet tienen serias chances de victoria. Varias postulan para el rotulo de sorpresa, se lo damos a Sassicaia. En esta carrera hay un boletazo y es Blue Spark, ojo con la de Facundo Santesteban.

La gran carrera es el Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta. De los siete anotados, Cintra presenta a tres y son los tres con más chances. De todas formas es bastante probable que solo dos de ellos sean de la partida el domingo, por una simple cuestión de estrategia y campañas. El veterano Almoradi pasa su mejor momento, viene en serie y lo vemos como el rival a vencer. Ajuste Fiscal retorna y ya sabemos el pingo que es. Ganador del Ramírez, de buena participación en el Latino, es el mejor caballo de Maroñas. Pero esta carrera es parte de su preparación rumbo al viaje que emprenderá hacia Dubai en Diciembre, y como no corre desde marzo, lo ponemos medio escalón por detrás de Almoradi. Cierra trifecta Aero Trem, el otro pensionista de Cintra. El entrenador Brasileño se da el lujo de anotar en una misma carrera a al ganador del último Ramírez, al del último Piñeyrua y quienes tienen en su poder además la Polla y Jockey Club de sus generaciones. El lote es de lujo, Sinabung y Noidea Day pueden poner en aprietos a nuestras selecciones.

Finalmente Las Piedra brindará nueve carreras el lunes desde las 12:30. Lo más importante será el Preferencial Cámara Comercial e Industrial De Las Piedras sobre 1500 metros. Vuelve a esta pista el excelente Folk Honour y si corre lo que sabe dará espectáculo largando desde el número 1.

