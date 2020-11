Fin de semana con notables carreras que deja a Maroñas listo para mitin de Reyes

Burreros

Por Germán Boiso

@GBOISO

A menos de 40 días para la gran jornada del próximo 6 de enero, Maroñas disputó los cuatro clásicos que sirven como preparación para los cuatro grandes premios que tendremos en dicha fecha. Olympic Harvard, Instamancha, Aero Trem y Mango Jangle fueron los ganadores en cotejos sin sorpresas y con confirmaciones ya que ganaron tres favoritos y un enemigo en la pizarra.

Una vez más los grandes ganadores entre los profesionales fueron Héctor Fabián Lazo y Antonio Luiz Cintra ya que cada uno se quedó con dos de los cuatro clásicos corridos. Lo de Lazo fue aún más allá, ya que se quedó con siete carreras en el fin de semana, seis en Maroñas donde virtualmente aseguró su tercera estadística consecutiva y una en Las Piedras. Cintra solo ganó dos, pero fueron nada menos que Comparación y Bizancio y Sloop. Luis Cáceres que sumó cuatro triunfos entre viernes y sábado, así como el entrenador Eber Illaria que obtuvo tres triunfos incluido el Gran Premio Estimulo fueron otros profesionales destacados.

Clásico Francia

Sobre 1000 metros se destacó Mango Jangle. El crédito del dominante Hs. Phillipson corría por primera vez sobre el kilómetro pero esto no fue problema. Pese a que lo mejor de él está en el pasto y en los 1200, ganó en arena y en 1000 demostrando que pasa por un momento espectacular y que es un velocista de gran nivel. El entrenado por Raimundo Soares contó con una muy buena conducción de Deividi Gaier en triunfo 100% brasileño. Superó por medio cuerpo a la única yegua del lote, Suprema D' Or que hizo enorme carrera. No solo era la única hembra también era solo uno de los únicos dos nacidos en Uruguay en lote dominado pro caballos nacidos en Brasil. Belo Palpite y Golden Boy cerraron el marcador rentado. El reloj marcó 57''94 para el que es el séptimo impacto en 18 presentaciones para el hijo de Cape Town que además ya suma tres clásicos en su cada vez más destacada cartilla.

Clásico Bizancio y Sloop (L)

A $1,60 Aero Trem confirmó su favoritismo llevándose en muy buena forma y al cabo de 1'35''49 el clásico sobre la milla. El entrenado por Antonio Luiz Cintra contó con una atenta conducción de Vagner Leal en otro triunfo que fue 100% brasileño ya que defiende las sedas de su criador, el Hs Old Friends. Superó por 1 ¼ cuerpos al siempre rendidor Sub Manner que cargó con fuerza, pero no pudo poner en aprietos al triple ganador de Grupo 1. Tercero fue Folk Honour cerrando chapas rentadas Gaucho. Aero Trem quedó listo para ir por el Piñeyrúa, carrera que ya ganó el pasado 6 de enero. En caso de conseguirla se convertiría en el primer caballo que gana cuatro clásicos de Grupo 1 desde la reapertura de Maroñas. Recordemos que como potrillo se quedó con la Polla de Potrillos y con Jockey Club. El hijo de Shangai Bobby es un millero de nota y ahora sus conexiones deberán elegir si sigue su campaña en Dubai o si se queda en Uruguay y va por hacer historia.

Gran Premio Estimulo (G2)

La mejor muestra de toda la tarde la dio Instamancha, la fantástica hija de Quatro Mares dio un nuevo paso adelante en su producción. Tras dejar en claro que es la mejor nacida en 2017 luego de quedarse tanto con la Polla de Potrancas como con el Selección ahora también se mostró muy superior a las adultas, de hecho, este domingo la escoltó otra potranca, Honra Real que llegó a cuatro cuerpos. La mejor adulta fue Villa d'Este a 6 ¾ cuerpos mientras que el resto con Blossom a la cabeza llegó a al menos 12 cuerpos. Un duro baño de realidad ante las mayores ya que no solo Instamancha las dejó por el camino, sino que Honra Real también les ganó claramente.

Lo de la vencedora fue espectacular, 2.01.62 en el reloj, un crono pocas veces visto entre yeguas para los 2000 metros. Su entrenador Eber Illaria estaba radiante tras la carrera y no es para menos, tiene en sus manos a una yegua de enorme calidad y hay mucho mérito en su trabajo ya que la ha llevado en un perfecto de menos a más. Era tanta su alegría que tras lo expuesto por la yegua no descarta participar en el Ramírez, aunque lo más probable es que la veamos ser amplia favorita ante sus congéneres en el Ciudad de Montevideo. Héctor Fabián Lazo se lució en la silla de la ahora ganadora de cuatro en siete intentos. Ganó de forma consecutiva Polla, Selección y Estimulo y es apenas la tercera potranca que lo logra desde la reapertura y la segunda en años consecutivos luego de que lo hiciera Algecira Fever en 2019. Como el año pasado, Lazo fue pieza clave en ambas.

Gran Premio Comparación (G2)

Como el año pasado el ganador del Comparación fue Olympic Harvard. A los seis años no solo fue mejor que los potrillos, también fue superior a los de cuatro y cinco años manteniendo así plena vigencia. El caballo brasileño irá por su tercera participación en el Ramírez, carrera en la que por ahora suma un tercero y un cuarto puesto. El hijo de Drosselmeyer encabezó un lúcido 1-2 para el entrenador Antonio Cintra. Para el líder de la estadística fue también su segundo año copando las dos primeras posiciones en el Comparación. En 2019 había sido Card Day quien escoltara a Olympic Harvard, otro dato de color, las dos veces el jockey que llegó segundo fue Jose Da Silva.

Luego de que Bobby Q hiciera la punta en solitario, los dos pensionistas de Cintra lo salieron a buscar a falta de 600 metros, lo pasaron de largo poco después de entrar a la recta final y la carrera se convirtió en un mano a mano en donde prevaleció Olympic Harvard de la mano de un Héctor Lazo que está corriendo como los dioses. Da Silva lo obligó a ir por los palos sabiendo que eso complica al del hs Regina y luego intento la disparada, pero Lazo nunca se apuró, buscó línea exterior, armó el ataque y terminó alcanzando y pasando para imponerse por ¼ cuerpos. Soberbia conducción. El ganador que fue favorito a $2.70 empleó excelentes 2.27.63 para los 2400 metros. Fue tal la superioridad de los pupilos de Cintra que el tercero que fue El Curato arribó a 11 ¼ cuerpos mientras Bobby Q aguantó el último puesto rentado llegando a dos cuerpos del tercero y medio por delante del mejor potrillo que fue Al Fin.

Cintra tiene a tres fondistas de excepción con destino a Dubai en espera de confirmar los últimos detalles y aún así deja en nuestro país a los dos que demostraron serán dos de los grandes animadores del Ramírez.

