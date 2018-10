Feminismo extendido a los rumiantes. Tweet de PETA genera polémica y burlas

Curiosidades

La organización Gente por el Tratamiento Ético para con los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) publicó a través de su filial PETA Latino un tweet que generó numerosas reacciones.

Bajo la consigna "Si no es tu madre, no es tu leche", condenó el consumo de leche de vaca por parte de humanos. La publicación no presentaría novedad, ya que expresa una postura asumida desde siempre por la organización y que es harto conocida.

Ser feminista significa apoyar el derecho de todas las mujeres, incluyendo a las vacas ???? RT si estas de acuerdo ??? pic.twitter.com/irYYfBtv1F — PETA Latino (@PETA_Latino) 18 de octubre de 2018

Lo que sí constituye novedad es el paralelismo trazado entre las mujeres y las vacas, incluyendo a estas últimas dentro de la lucha del movimiento feminista.

El tweet tuvo numerosas interacciones, muchas de ellas de repudio o en un tono sarcástico.

Me siento discriminada

Las cabras también tenemos leche

Y a veces, muy mala leche

Atontadas.. — La cabra que ríe (@encabrada) 19 de octubre de 2018

''No es tu mamá, no es tu leche''

– Feministas en contra de las nodrizas — Marciano (@UnMarcianoChido) 19 de octubre de 2018

Llamar vaca a una mujer es machismo.

Llamar mujer a una vaca es feminismo.#AplaudidBorreguitos?????? — Ángela Das ????? (@AmvYo) 19 de octubre de 2018

La culpa de esto la tienen los padres que empezaron a tapar los enchufes, frenando así la selección naturar — Ana (@mestoycabreando) 19 de octubre de 2018

Montevideo Portal