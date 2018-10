Famoso Gamer dejó a “la chica del clima más linda del mundo”, ¿para jugar más?

Curiosidades

¿Quién es Doug Martin? Es un reconocido Youtuber estadounidense de 24 años, cuya fama en las redes la consiguió por dedicarse profesionalmente a jugar a Call of Duty.

En el mundo de la farándula gamer, los seguidores del conocido como "Censor" se sorprendieron cuando este anunció que había cortado con su pareja, la mexicana Yanet García, considerada la "chica del clima más linda del mundo".

Según trascendió en ese momento, el joven prefería volver a estar solo para dedicarse por completo a su ajetreada labor de shooter virtual, y esto le valió meses de críticas por las redes.

Esta semana, el joven publicó un video de 15 minutos donde, sin mucho rodeo, explica por qué terminó su relación con la periodista.

En el video, que ya acumula más de 50.000 visitas, el joven de 24 aclara que García mostraba demasiado interés en su dinero y le reclamaba su parte de ganancias por aparecer en videos.

"Literalmente hice todo para asegurarme de que ella estuviera bien, de que se sintiera cómoda y hasta de que aprendiera a hablar inglés", aseguró el joven, quien además lamenta haber perdido amigos por la relación: "Quería hacer videos divertidos con mis amigos y siempre me llamaba para preguntarme dónde estaba. Me decía que no quería que me junte con ellos, y que si lo hacía no podía seguir la relación".

A pesar de las críticas y de haber roto su relación con la chica de clima, Martin se retiró de la competencia profesional en el videojuego por mucho estrés.