Experta en limpieza ante su mayor reto: asear la “casa más sucia de Europa”

Curiosidades

Auri Kananen (@aurikatariina en TikTok) es de Tampere, Finlandia, y tiene 28 años. Gracias a sus videos se ha ganado el mote de "Reina de la limpieza".

Kananen muestra en TikTok, YouTube e Instagram cómo acondiciona hogares que no han sido limpiados en mucho tiempo. En noviembre pasado, la finlandesa compartió un nuevo caso: se trataba de una mujer residente en Suiza, con depresión y problemas económicos y que contactó con ella para que la ayudara.



"La dueña de casa era una mujer de veintipocos años. Su infancia fue normal. Estudió en la universidad y en 2014 la echaron de su trabajo y ahí es cuando empezó su declive. Con el tiempo se deprimió", afirmó la "Reina de la limpieza" en una de sus publicaciones, según recoge el periódico La Vanguardia.

"Día tras día, su depresión fue empeorando, al igual que su casa. Lo mantuvo en secreto durante años. Ni siquiera su familia supo lo que le pasaba, algo muy triste. No tenía muchos amigos y los pocos no la visitaban nunca. Cada vez que alguien quería ir a su hogar, encontraba una excusa para eso no ocurriera", añadió.



Al cabo de un tiempo, terminó siendo hospitalizada. "Su madre se enteró de su enfermedad y le dijo que era una vaga por el deterioro de la vivienda. La propietaria opinó que, muchas veces, la gente no entiende estas situaciones. Ella espera que con mis videos la gente comprenda un poco más y que cualquiera en ese estado necesita compasión", contó Kananen.

"Una vez que su piso se volvió inhabitable, se mudó a la casa de su hermano y de a poco empezó a encausar su vida. Halló un nuevo lugar para vivir, aunque todavía seguía desesperada por solucionar lo de su vieja propiedad", agregó.



Kananen compró un vuelo a Suiza y, junto con su novio, emprendió la ardua tarea de limpiar la "Casa más sucia de Europa", como la denominó ella, nueva. "Limpiarla le hubiese costado unos 13.000 dólares, pero yo lo hice gratis", avisó.

Cuando concluyó con su trabajo, la dueña se puso a llorar y le entregó un regalo y una carta: "Millones de gracias. Me salvaron (Kananen y su pareja) la vida. Voy a estar agradecida para siempre", estaba escrito en el texto, según dio a conocer.



En TikTok, uno de sus clips acumuló cerca de 9.8 millones de reproducciones. Con respecto a YouTube, su vídeo sumó más de un millón de visitas.