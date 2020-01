Elefante se cuela en la recepción de un hotel y sorprende por su tranquilidad

Natta Kota (nombre que significa ‘Cola corta') reside en las áreas vegetadas próximas al hotel Jetwing Yala, en el sureste de Sri Lanka. Los trabajadores del establecimiento suelen verlo pasear de un lado a otro por el campo, y alguna que otra vez ha ingresado en el hotel. Una de esas visitas fue filmada y publicada recientemente en Twitter, donde se viralizó con rapidez.

Tal como se aprecia en las imágenes, el animal se pasea cachazuda y parsimoniosamente por el lobby del hotel. Y si bien en su curiosidad termina por romper una lámpara, hay que decir que los turistas humanos y supuestamente civilizados causan más destrozos cuando se les va la mano con la piña colada o el mojito.

Y además se roban las toallas.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30